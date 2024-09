El exconseller de Economía y Hacienda de la Generalitat entre 2003 y 2010, Antoni Castells (PSC), ha opinado que el PSC se debe «distanciar» del PSOE para pactar la financiación singular, una medida que ha enmarcado en el objetivo de buscar, textualmente, un proyecto común que reúna a la mayoría de la sociedad catalana.

«El presidente Illa verá ahora cómo de duro es ser presidente de la Generalitat sin tener grupo propio en Madrid. Verá lo que significa ser presidente de la Generalitat y que la voz de Catalunya en el Congreso sea la de los portavoces de Junts, ERC o los Comuns», ha asegurado Castells en una entrevista publicada este domingo por el 'Diari Ara', recogido por Europa Press.

Castells ha opinado que España no puede ser un país federal «ni quiere serlo», pero que una relación de Catalunya con España basada en un modelo federal, textualmente, puede satisfacer las aspiraciones de Catalunya en relación con el autogobierno.

«Debemos encontrar un proyecto común que permita reunir a una mayoría de la sociedad catalana en torno a un objetivo nacional compartido. Y no creo que este objetivo sea la independencia. Lo que me parece inquietante es que, entre la independencia y continuar igual, no haya nada», ha expresado.

Castells formaba parte del Govern en 2005 --liderado por el PSC-- cuando el Parlament aprobó una propuesta de reforma del Estatut que apostaba por un concierto económico solidario para Catalunya, aunque la propuesta no prosperó.

Reparto de recursos

Preguntado sobre cómo plasmar una nueva financiación, ha opinado que, si Catalunya recauda todos los impuestos, «es lógico» que no todos se queden en la Generalitat porque el Estado sigue prestando servicios en territorio catalán que se deben financiar.

Ha remarcado que la cuestión central para una posible financiación singular catalana es saber «cuál es la cuantía en toda España de los gastos que el Estado continúa asumiendo en Catalunya».

Para el exconseller, el cupo vasco es una transferencia de las instituciones vascas al Estado, mientras que en el modelo catalán el Estado tendría directamente un porcentaje de diferentes impuestos.

Sobre el concepto de la solidaridad, ha criticado que actualmente los impuestos que los catalanes pagan por encima de la media estatal no se repercuten de ninguna manera en una mayor financiación: «Eso no pasa en ningún sitio», ha subrayado.

Con ello, ha llamado a negociar para fijar qué parte de los recursos que los catalanes pagan por encima de la media van a la solidaridad con otras comunidades y qué parte repercute en mejorar los recursos de la Generalitat: «Entre los 20 que aportamos ahora --que quiere decir 100% de nivelación-- y 0 hay un abanico muy amplio.»