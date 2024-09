La demolición del estadio de La Romareda y la construcción del nuevo campo de fútbol se ha sacado a licitación por 138,5 millones de euros, sin IVA porque es deducible, y la previsión es adjudicarlo en enero de 2025 para que las obras se inicien al mes siguiente, con el objetivo de que esté terminado el 31 de agosto de 2027. En caso de no cumplir el plazo, se podría penalizar a la constructora con el 10 por ciento del presupuesto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer este viernes el nuevo avance, tras presidir el Consejo de Administración de la Sociedad La Nueva Romareda.

Esta licitación, que es la fase 1B, sale después de que se haya acometido la demolición de la fase anterior, que corresponde al derribo de la antigua gerencia de Urbanismo, el edificio El Cubo y el gol sur del estadio, que será precisamente por donde se comenzará a levantar el nuevo campo de fútbol mientras el resto del campo se derribará en julio de 205 cuando termine la temporada.

La fase 1B no incluye otras licitaciones posteriores y de importe menor, ya que se ha decidido hacer cuatro lotes. Por un lado, está la construcción global del campo junto con la demolición de la parte que no está demolida y por otro se sacará a licitación, a lo largo de 2026, tres contratos que afectan a la tecnología avanzada que tiene que tener el estadio, el césped y los asientos. Estos tres contratos suman 9,7 millones de euros.

Dos partes

Esta licitación de 1.438,5 millones de euros se hará en dos fases. La primera fase, de tres semanas, las empresas interesadas en presentarse tendrán que acreditar la solvencia técnica y económica.

Tendrá su propio sistema de puntuación para cribar un máximo de cinco empresas, que pasarán a la segunda fase, donde hasta un máximo de cinco empresas podrán presentar su licitación. Tendrán un plazo de seis semanas para hacer su oferta detallada, hasta finales de noviembre y el contrato se podría adjudicar en enero de 2025.

Esta licitación tendrá dos tramos y dos tipos de partidas. Así, el 71 por ciento del importe, que son 98,5 millones de euros, será a precio cerrado, serán partidas de precio fijo, que no van a admitir modificaciones por parte del adjudicatario una vez haya realizado la oferta. «Nos aporta una certeza total de que este es el coste máximo de estas partidas y protege así el presupuesto para evitar aumentos inesperados del importe», ha explicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El otro 29 por ciento del total de la licitación, 40 millones de euros, son precios que van a estar sujetos a medición o ajuste. «No significa que se tengan que modificar, pero podría estar justificado y tendría que justificarse, como en cualquier otro contrato, que fuese necesario hacer algún tipo de ajuste. Se tratan de trabajos de acabado, instalaciones mecánicas y también eléctricas», ha precisado.

Chueca ha subrayado que esta novedad de los pliegos, al hacer que el 71 por ciento del coste total sea un precio cerrado, introducen un «control riguroso y exhaustivo para evitar que haya desviaciones en el presupuesto y así tener por parte de la Nueva Romareda el máximo control de los recursos que se están poniendo en la construcción del campo».

En declaraciones a los medios de comunicación ha contado que a lo largo del primer semestre de 2025 se pueda levantar la estructura del gol sur, a partir de julio una vez haya acabado la Liga y el Real Zaragoza ya no necesite utilizar el estadio de fútbol, puedan empezar las demoliciones del resto del estadio. El objetivo final, es que el estadio esté finalizado el 31 de agosto de 2027 para que el Real Zaragoza pueda volver a jugar en la temporada 27-28 y volver a encontrarnos en la Nueva Romareda «esperemos que ya con un equipo en primera».

Sobre si habrá algún momento en el que no haya ninguna de las tres gradas que quedan en pie o se demolerá por partes, la alcaldesa ha comentado que «se ajustará el ritmo de demolición que sea viable para que no suponga una hecatombe en la ciudad». La idea es que sea un demolición progresiva para detallar que «se empezará por un lado y se acabará por otro, o como los técnicos determinen».

Asimismo, ha reconocido que al acortarse los plazos «se tendrá que ajustar la aportación temporal del Ayuntamiento de Zaragoza a la sociedad de la Nueva Romareda, en lugar de hacerlo hasta el 28, para hacerlo antes de que finalice la obra».

Hitos

Además, se introducirán hasta 20 hitos para asegurar que se va cumpliendo y que el avance de las obras se adecua a lo que se corresponde en el proyecto y no hay desviaciones", ha añadido.

Chueca ha contado que algunas de las condiciones del pliego recogen penalizaciones económicas que se podrían devolver si el constructor recupera el ritmo de las obras a lo largo de la licitación. «Obviamente hay una penalización importante, de en torno al 10 por ciento, si dejase sin finalizar el estadio», ha expresado.

Parking norte y nuevos socios

Finalmente, la alcaldesa ha señalado que está pendiente de abordar con el Gobierno de Aragón la forma de cesión de los suelos del parking norte de la Expo a la Sociedad de La Romareda para instalar el estadio modular después de que se haya cerrado el plazo de presentación de ofertas.

«Todavía --ha dicho-- nos queda mucho trabajo que hacer, porque como ven avanzamos mucho y muy rápido pero nos focalizamos en cada momento en lo que es prioritario».

Respecto a si se han acercado posturas con Ibercaja para que también forme parte de la Sociedad La Nueva Romareda, la alcaldesa ha manifestado: «Efectivamente nos tenemos que poner a trabajar en el cuarto socio y ver si hay un cuarto socio o no. Y hasta la fecha no ha sido la prioridad y a partir de ahora empezaremos a trabajar para finalmente descartarlo o no en función de cómo va a ser».