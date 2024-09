Madrid acaba con los anillos, fijará dos zonas VUT y prohibirá transformar locales comerciales en pisos turísticos

El Ayuntamiento de Madrid acabará con el sistema de anillos en la nueva regulación de las viviendas de uso turístico (VUT), que podría estar aprobada en el primer semestre de 2025, dividirá la ciudad en dos zonas de implantación (dentro y fuera de la M-30), además de prohibir la transformación de locales comerciales en pisos turísticos en ejes comerciales de la práctica totalidad del interior de la M-30 y se debate más allá de la vía de circunvalación.

Lo ha avanzado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras reunirse con concejales de la oposición en una reunión con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre las VUT como único punto del orden del día.

El equipo de Gobierno coincide con una parte de la oposición, en concreto con Vox, sobre la unificación en edificios exclusivos de la actividad terciaria para «evitar los problemas de convivencia entre los vecinos y los turistas».

Otro de los acuerdos tiene que ver con la prohibición de pisos turísticos en los zócalos comerciales de los edificios. En este caso el apoyo político es unánime, ha desvelado Carabante. Uno de los objetivos de la próxima normativa es «mantener la actividad comercial del pequeño comercio, el comercio de proximidad».

«Por eso incorporaremos medidas que incentiven el mantenimiento y también, por supuesto, la prohibición en determinados ejes de convertir estos locales en viviendas de uso turístico, especialmente en los ejes comerciales. Dentro de la M-30 ya anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que va a estar prohibido prácticamente en su totalidad, tanto en el eje comercial como en la trasera de esos ejes, y lo que estamos debatiendo ahora es también la prohibición fuera de la M-30 en esos ejes comerciales», ha indicado.

Dos zonas, dentro y fuera de la m-30

En el Plan Especial puesto en marcha por el equipo de Manuela Carmena, la ciudad quedaba dividida en anillos en términos VUT. Ahora «deja de haber tres anillos, por tanto, cuatro zonas conformadas con una regulación distinta en la ciudad de Madrid».

«Somos partidarios de eliminar esas zonas porque genera confusión, es difícil de explicar y, por lo tanto, es muy difícil de cumplir», ha argumentado el delegado. Lo que propone el Ejecutivo es sustituir el sistema de anillos y que «solo haya dos zonas diferenciadas».

La primera, con «una significación especial, estaría conformada por el entorno interior de la M-30 como consecuencia de la amplia concentración de esta actividad en el distrito Centro». La segunda iría más allá de la M-30. Supondrán regulaciones distintas.

Ha avanzado el concejal que dentro de la modificación del Plan General incorporarán indicadores que permitan monitorizar la actividad y ver si es necesario ir modificando la normativa a lo largo del tiempo.

El Gobierno municipal no pretende trasladar la actividad de las VUT fuera de la M-30, de modo que «lo que hoy es un problema en algunos puntos del centro de Madrid se convierta en un problema fuera» de la vía de circunvalación. Para eso se necesita «ordenar de una manera razonable».

«Lo que no tiene sentido es la situación actual (heredada del plan de 2019 con el gobierno de la izquierda), con las cuatro zonas. Por ejemplo, fuera del último anillo ahora mismo se puede colocar una vivienda turística en cualquier ubicación con acceso o no independiente, donde una vivienda puede convertirse de uso turístico con total tranquilidad. Eso no nos parece razonable, lo que queremos es ordenarlo y que tenga un régimen especial», ha justificado.

Primer semestre de 2025

Carabante, acompañado por la titular de Turismo, Almudena Maíllo, ha dado cuenta de las reuniones mantenidas con hoteleros, plataformas, propietarios y con los grupos de la oposición para, a lo largo de las próximas semanas, seguir recogiendo iniciativas y propuestas con el fin de empezar a redactar la memoria de la modificación del PGOU.

El Ejecutivo confía en elevarla a la Junta de Gobierno para su aprobación inicial «en la primera o segunda semana del mes de noviembre» para, «a lo largo del primer semestre del año 2025», aprobarla definitivamente.

«Hemos tendido la mano, queremos tener esa posición colaboradora, que también hemos visto por parte de los grupos de la oposición. Estoy seguro de que en algunos puntos seremos capaces de llegar a acuerdos», ha afirmado el delegado, con «el mantenimiento del ámbito residencial y de la actividad comercial como principio de acuerdo».