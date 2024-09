La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha afirmado este jueves que está «satisfecha» y «contenta» porque el curso escolar 2024-2025 ha comenzado «bien» y las incidencias han sido «pocas comparando con otros años». No obstante, ha reconocido que también ha sido más caro ya que ha subido el precio de los libros, los uniformes o el material deportivo, por lo que se ha comprometido a dedicar recursos para becas.

En todo caso, en su comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Aragón, Hernández ha insistido en que el mérito de este inicio de curso no es suyo y ha expresado el «profundo agradecimiento» a todos los equipos directivos de los centros aragoneses por su «inestimable esfuerzo».

La consejera ha detallado a la Cámara las cifras principales de esta 'vuelta al cole', con 154.643 escolares que se incorporaron el pasado 9 de septiembre. De ellos, poco más de 100.000 lo hicieron en Educación Infantil y Primaria y 9.126 son nuevos alumnos --390 más que el año pasado--.

Ha destacado también la creación de 1.770 nuevas plazas en 25 ciclos de FP. Entre ellos, tres nuevos títulos: seguridad, robótica colaborativa y nivel 3 de atletismo.

"una falta de respeto" y despacho abierto "las 24 horas"

El portavoz socialista de la materia, Ignacio Urquizu, le ha preguntado «cómo es posible que esté satisfecha» cuando la comunidad educativa ha convocado una manifestación para la semana que viene y ha expresado que sale del debate «mucho más preocupado», después de que la consejera «no haya dicho nada» en su intervención de la atención a la diversidad, la falta de personal y los retrasos en las infraestructuras, lo que ha considerado «una falta de respeto».

En palabras de Urquizu, este comienzo de curso ha sido «manifiestamente mejorable» y Hernández tiene «muchísima tarea por delante» y «muchísimo que rectificar» para corregir «todos los errores» de su predecesora, Claudia Pérez Forniés, que dejó la cartera en julio.

Ha señalado que hay 16.800 maestros a los que se les ha reducido una hora lectiva, con lo que harían falta más de 500 docentes para suplir esa necesidad. Por tanto, ha asegurado que el Gobierno del PP ha cuadrado los números «a martillazos».

En ese sentido, el parlamentario del PSOE ha acusado a la consejera de seguir «negando la realidad» en torno a la falta de profesores, ya que es algo que «todo el mundo se lo dice»: profesores, centros educativos, ayuntamientos, comarcas y «hasta los concejales de su partido».

«Póngame el ejemplo de un año escolar que no haya habido ninguna incidencia», ha respondido Hernández, quien ha insistido en que es «dialogante cien por cien». «A esto no me va a ganar ni usted ni nadie», ha remachado, a la vez que ha dicho que su despacho está abierto «las 24 horas del día».

Ha expresado que respeta la manifestación convocada para el próximo 18 de septiembre, pero ha insistido en que «no se puede hablar de recortes», ni en infraestructuras ni en personal.

Intervenciones del resto de grupos

En representación de VOX, Fermín Civiac ha instado a la titular de Educación a que «no sea la consejera del recorte del cupo» porque «al final va a tener que aflojar y revertir esos recortes», como tuvieron que hacer al reabrir la escuela de Caneto.

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha considerado que las movilizaciones anunciadas «han demostrado que los recortes eran reales», como ya criticaban al finalizar el curso anterior, lo que responde a la «nefasta política educativa» del PP, que «sólo favorece» a la escuela concertada.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha instado a la consejera a escuchar a la comunidad educativa, a poner al alumnado en el centro, a garantizar las plantillas docentes, a dotar todas las plazas y a no infradotar los cupos.

El diputado de IU, Álvaro Sanz ha preguntado a Hernández si «le parece correcto» hablar de un buen inicio de curso con 1.313 solicitudes de entrada sin resolver, con 36 vacantes en el Servicio Provincial.

En su opinión, las tres palabras que definen este comienzo de curso son «caótico, descontrol y recorte». Por último, ha pedido a la consejera que no «criminalice» ni «amenace» a los sindicatos por manifestarse.

El otro representante del Grupo Mixto presente en la sesión plenaria, Alberto Izquierdo (PAR) ha reconocido que las incidencias en este inicio de curso han sido menores, pero ha aseverado que Aragón debe aspirar a «una incidencia cero».

En defensa del Ejecutivo ha intervenido Ana Marín (PP) y ha asegurado que, a Tomasa Hernández, «a ganas de trabajar, no le gana nadie», ha negado que haya menos profesores que antes y ha defendido que han aumentado en 222 docentes.