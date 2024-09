El Pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este jueves, con los votos de PP y VOX, la toma en consideración de una proposición de ley, presentada por CHA, de modificación del Reglamento de la Cámara que permita cesar a los miembros de la Mesa en cualquier momento por mayoría absoluta plenaria. PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU han votado a favor, el PAR se ha abstenido y Podemos no estaba presente.

Según la propuesta rechazada, los miembros de la Mesa cesarían al perder su condición de diputados, por renuncia expresa, al dejar de pertenecer al grupo parlamentario del que formaban parte cuando eran candidatos o por mayoría absoluta del Pleno.

En defensa de la proposición de ley, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ha defendido que «tan democrático es nombrar un cargo público como cesarlo» y ha puesto como ejemplo la figura de la moción de censura y a otros parlamentos que permiten remover a miembros de la Mesa, como el navarro, el vasco o el balear.

«Lo verdaderamente democrático es que el órgano que nombró pueda también cesar», ha recalcado Soro, quien ha puntualizado que no se trata sólamente de sustituir a Marta Fernández en la Presidencia de las Cortes --ha expresado que no es «iluso» ni «ingenuo» y sabe que eso no va a ocurrir en un «futuro próximo»--, sino de una reforma estructural para resolver un «déficit democrático» que tiene el Reglamento.

En todo caso, ha reconocido que la iniciativa llega después de la ruptura del acuerdo de gobierno entre PP y VOX, aunque la presidenta, de esta última formación, fuera nombrada semanas antes del mismo, y ahora «no pueda ser relevada».

Después de que la toma en consideración no saliera adelante, el portavoz de CHA ha lamentado que el PP no se haya atrevido a apoyar esta iniciativa por depender de VOX para aprobar el techo de gasto o los presupuestos de 2025.

En el turno del resto de los grupos parlamentarios, el 'popular' Jesús Fuertes ha recordado que la última reforma del Reglamento aprobó un texto «consensuado» y «estudiado» que sirvió para solucionar «muchísimos problemas» que surgieron en la Mesa, así como que Marta Fernández fue elegida democráticamente.

"siguen sin aceptar los resultados" de 2023

Desde VOX, Santiago Morón ha considerado que una reforma reglamentaria debe partir de acuerdos previos y se debe evitar la unilateralidad. En cualquier caso, ha achacado la propuesta de CHA a una necesidad de «foco mediático» y a que «siguen sin aceptar los resultados del 28 de mayo --de 2023--», que provocaron la elección «democrática» de Marta Fernández por mayoría absoluta del Parlamento aragonés.

Asimismo, ha subrayado que esta elección no formó parte del acuerdo de gobernabilidad con el PP, suscrito seis semanas después. «Acepten el pluralismo político y la separación de poderes», ha concluido.

La diputada socialista Lorena Canales ha dicho que es «evidente» que PP y VOX no van a hacer nada para cesar a Fernández, a quien ha reprochado que niegue la violencia machista. «Sólo con esto ya debería estar inhabilitada», ha remarcado, a la vez que ha calificado como «incongruente» que presida las Cortes de Aragón una persona que no defiende las comunidades autónomas.

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha aseverado que es «justo, democrático y saludable» que se pueda cesar a los miembros de la Mesa y ha instado al resto de la Cámara a ser «coherentes» y a dar este paso.

Por IU, Álvaro Sanz ha sostenido que es «importante» esta reforma porque la democracia «exige seguir avanzando», mientras que Alberto Izquierdo (PAR) ha compartido el fondo de la propuesta, pero se ha abstenido argumentando que, en este momento, contribuye a la inestabilidad, y ha emplazado a volver a traerla al final de la legislatura.

Tras finalizar el debate, ha intervenido la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, para agradecer su apoyo al Grupo Popular y para defender que ejerce su cargo desde «la institucionalidad», sin negar su perfil político porque tiene su acta de diputada por su pertenencia a un grupo político.