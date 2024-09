Nolasco (VOX) insiste en que PP y PSOE "quieren atraer inmigrantes ilegales, están a las órdenes de Mohamed VI"

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha criticado que tanto PP como PSOE «quieren atraer inmigrantes ilegales, están a las órdenes de Mohamed VI y, por tanto, todo lo que hagan va a ser en detrimento de los españoles, en detrimento de los aragoneses».

Estos mismo términos son los que ya dijo Nolasco hace unos días cuando se confirmó la llegada de 110 inmigrantes subsaharianos a la localidad turolense de Mora de Rubielos de unos 1.500 habitantes.

Nolasco ha realizado estas declaraciones antes de que la Ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, mantenga una reunión con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, antes de inaugurar este tarde el I Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad, en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

«De lo que se hablará, imagino, será de los asuntos del politiqueo típico, espero que no sea de nada que tenga que ver con cosas irregulares, pero, en fin, con el politiqueo típico, el rancio al que estamos acostumbrados. No van a hablar de grandes temas ideológicos porque el PP no tiene ninguna ideología y sus representantes tampoco».

Su impresión es que en la reunión se va a hablar de «cómo está el café, de, oye, te traigo una cerveza, cómo se llama tu chofer, qué tal, qué nuevo coche te has comprado. Eso va a ser, yo creo, lo que va a hablar el señor Azcón y la señora Rego».

A juicio de Nolasco, «en realidad --Rego y Azcón-- no tienen ningún interés para hablar de la política actual y les importa un bledo la seguridad de los aragoneses, tanto el PP como el PSOE».