El Ayuntamiento de Madrid iniciará en el primer trimestre de 2025 las obras para convertir el edificio de Prado 30, que estuvo okupado por el centro social La Ingobernable, en centro de salud y espacio para los vecinos, ha informado la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha destacado que lo más importante es que los madrileños, y en concreto los vecinos de Centro, tienen que tener «la completa seguridad de que se edificio se cedió para lo que se cedió, que ahí se va a instalar un centro de salud y, además de eso, una dotación para el distrito».

«Es eso en lo que estamos trabajando con la Comunidad de Madrid, es verdad que es un edificio con una complejidad importante respecto a la protección que tiene y a los plazos que requiere porque todo hay que pasarlo por la Comisión de Patrimonio», ha explicado.

Las obras que iniciará el Ayuntamiento en 2025 pasan por afianzar la estructura y actuar en el edificio para adaptarlo a sus nuevas condiciones.

«Los vecinos tienen que tener la tranquilidad de que ese espacio va a ir dirigido a lo que estaba previsto. En los últimos años, en gobiernos anteriores, era un edificio que se había dejado okupar, que no se había hecho un desalojo del mismo y que no podían disfrutar los madrileños de sus servicios», ha subrayado la vicealcaldesa, quien ha puesto el foco en la necesidad de equipamientos en el distrito.

Protesta vecinal

La Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras ha convocado este jueves una protesta para instar al concejal de Centro, Carlos Segura, a que aclare por qué el Ayuntamiento no ha iniciado aún las necesarias obras del edificio de la calle Gobernador, 39, para albergar un nuevo centro de salud.

La protesta, coincidiendo con el Pleno del distrito, comenzará a las 19 horas en el número 72 de la calle Mayor. Los usuarios y pacientes del centro de salud de la calle Alameda, «actualmente en pésimas condiciones», volverán a movilizarse ante el temor de que el traslado del equipamiento sanitario a la calle Gobernador no se lleve a efecto, ha explicado la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado.

El Ayuntamiento de Madrid cedió a la Comunidad de Madrid el edificio municipal de la calle Gobernador 39 para este fin con la condición de que el inmueble esté operativo en noviembre de 2025. De no ser así, este espacio debería volver a sus manos.

«El Gobierno regional, responsable de la gestión del centro de salud y de su traslado a su nueva ubicación, ha comunicado a la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras que su intervención está pendiente de una obra previa que el propio Ayuntamiento debe acometer con el fin de reforzar la estructura del edificio», ha detallado la iniciativa ciudadanas.

Y «hasta que el Consistorio no ejecute esos trabajos, la Comunidad de Madrid no puede instalar el centro de salud en sus nuevas dependencias». «Lamentablemente las obras no se ven por ningún lado, y expertos técnicos consideran muy difícil o prácticamente imposible que los trabajos necesarios y la instalación del centro sanitario puedan realizarse antes de noviembre de 2025», han añadido.

Los vecinos y vecinas temen que el Ayuntamiento «esté impidiendo cumplir el plazo que el mismo impuso para que, una vez incumplido, la cesión quede anulada y el espacio vuelva a sus manos para otros usos». La asociación hace cuatro años registró más de 6.500 firmas solicitando el traslado.