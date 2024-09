El Grupo Mixto Adelante Andalucía registrará este miércoles una proposición no de Ley en la que propone que el Parlamento autonómico declare al Rey emérito Juan Carlos I como «persona non grata» por el «escándalo» de la «fortuna que ha amasado con absoluta impunidad y que no se sabe de dónde viene» y a la que ahora se suman las informaciones sobre la creación de una fundación junto a sus hijas en Abu Dhabi para poder transferir su herencia a las infantas Elena y Sofía.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada de Adelante Maribel Mora, que ha defendido que esta última iniciativa del «ciudadano don Juan Carlos de Borbón» para «poder transmitir libre de impuestos toda su fortuna a sus hijas» supone un «escándalo» tras haber «amasado con impunidad absoluta una fortuna que no se sabe de dónde viene, entre otras cosas porque no se ha podido investigar debido a su inviolabilidad». A su juicio, «tras la escasa acción y proactividad tanto del Ministerio de Hacienda como de la propia Fiscalía de investigar todas las irregularidades fiscales de esta familia, es una tomadura de pelo que encima tengamos que aguantar esta nueva falta de respeto absoluta a todos los ciudadanos». Mora ha asegurado que el Rey emérito «está fugitivo desde el año 2021, no ha podido ser procesado ni juzgado precisamente por todas las excepciones que le otorga la Constitución Española en el artículo 53, algo que es una excepcionalidad dentro de nuestro entorno» y que le ha permitido «amasar a través de negocios absolutamente ilegales, una fortuna que ni siquiera se sabe cuál es». «Como mínimo tiene 1.800 millones de euros que no se sabe dónde salen, muchos son comisiones, a veces ni siquiera se le ha podido imputar por prescripción de delito, es decir, sabiendo que había cometido delito», ha criticado la diputada de Adelante, que ha advertido de que la fundación anunciada ahora «es el último subterfugio para enriquecerse él y su familia». En su opinión, «es un escándalo absoluto que no se haga absolutamente nada con esto mientras la mayoría de los trabajadores andaluces pagan sus impuestos y ven cómo se recortan los servicios públicos cada día», por lo que ha defendido que «no podemos quedarnos callados» y su grupo parlamentario registrará este miércoles una proposición no de Ley para reclamara que el Parlamento declare «persona non grata al señor don Juan Carlos de Borbón». Preguntada por si el Parlamento andaluz está legitimado para debatir iniciativas sobre la Casa Real, Mora ha asegurado que la Cámara autonómica «puede pronunciarse en una proposición no de Ley sobre lo que consideremos oportuno» porque este tipo de iniciativas no son exclusivamente para «instar al Gobierno a realizar algo» sino que también pueden ser meramente «declarativas».