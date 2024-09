El 57 Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges, que se celebrará del 3 al 13 de octubre, abrirá con 'Presence' de Steven Soderbergh y premiará al actor Geoffrey Rush, conocido como el capitán Barbossa de Piratas del Caribe, con el Gran Premio Honorífico.

En rueda de prensa este martes, el director artístico del festival, Ángel Sala, ha puesto en valor que la película inaugural sea 'Presence', con la que afirma que el director, responsable de títulos como 'Ocean's Eleven' o 'Solaris', «se atreve con una historia de fantasmas muy peculiar y personal», que llega a Sitges tras su éxito en el festival de Sundance y Toronto.

'Nunca te sueltes' ('Never Let Go') de Alexandre Aja será la película de clausura del evento, un cuento sobrenatural en una cabaña en el bosque protagonizado por Halle Berry, y la directora de la fundación del festival, Mònica Garcia, ha rocordado que este proyecto es «el regreso al terror de Halle Berry desde 'Gothika».

Premios

Geoffrey Rush, ganador de un Oscar al Mejor Actor por 'Shine' y dos BAFTAs al Mejor Actor Secundario por 'El discurso del rey' y 'Elizabeth: La edad de oro', será galardonado con el Gran Premio Honorífico y acudirá al festival donde se proyectará su última película, 'The Rule of Jemmy Pen', como parte de la Sección Oficial.

El cineasta Alexandre Aja, encargado del remake de 'Las colinas tienen ojos' o 'Infierno bajo el agua' y 'Piraña 3D', recibirá este año el Premio Máquina del Tiempo y volverá a Sitges después de llevarse en 2004 tres galardones por su «polémica» 'Alta Tensión'.

Los premios a Rush y Aja se suman a los ya anunciados con el galardón honorífico Máquina del Tiempo: el director Mike Flanagan, a los actores Nick Frost y Corey Feldman, los directores Fred Dekker y Ovidio G. Assonitis y la actriz protagonista de 'Pesadilla en Elm Street' Heather Langenkamp.