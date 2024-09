AVA-Asaja exige a la UE el cierre a cítricos sudafricanos tras 20 detecciones de mancha negra en tres meses de campaña

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha exigido a la UE que cierre «ya» sus fronteras a los cítricos sudafricanos tras 20 detecciones de mancha negra en tres meses de campaña, según ha informado la organización en un comunicado.

AVA-Asaja ha subrayado que las nuevas interceptaciones de plagas y enfermedades que contabilizó la Unión Europea en agosto «confirman que Sudáfrica tiene un grave problema con la mancha negra de los cítricos (Phyllosticta citricarpa)».

Según explica la organización, el país sudafricano acumuló durante el último mes «ocho casos más de cargamentos infestados del hongo causante de la mancha negra en sus importaciones citrícolas con destino a la UE, de los cuales siete fueron localizados en limones y uno en mandarinas».

Sumados a las 12 detecciones en junio y julio, los cítricos sudafricanos ya llevan veinte interceptaciones de mancha negra en sus primeros tres meses de campaña de exportación. Ante el temor de que ese riesgo fitosanitario se eleve «aún más», ahora que los envíos van a llegar a su momento «álgido», la organización pide a la UE el cierre de las fronteras a estos productos de Sudáfrica.

El presidente de la organización agraria, Cristóbal Aguado, ha subrayado que «la Comisión Europea, empezando por Ursula Von der Leyen, no puede seguir manteniendo una postura tan permisiva, vergonzosa y temeraria con un país tercero que ha demostrado que no puede o no quiere garantizar la sanidad fitosanitaria de sus cítricos».

«En lugar de anteponer otros intereses comerciales, opacos ante el sector agrario y la opinión pública, Bruselas debería proteger a su agricultura del peligro fitosanitario que representa Sudáfrica», ha señalado Aguado, que ha preguntado que si «va a esperar, como hace todos los años, a que sea la propia Sudáfrica quien decida, con la complicidad de la UE, a cesar sus exportaciones cuando todos los barcos ya han zarpado y sin aportar ningún tipo de garantía de que el año que viene lo hará mejor?».

AVA-Asaja también destaca que Zimbabwe, país colindante de Sudáfrica, también contabilizó en agosto una interceptación de mancha negra y otra de falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) en sus importaciones de naranjas, por lo que la organización agraria insta a «extender» la obligatoriedad del tratamiento en frío a las importaciones citrícolas procedentes de Zimbabwe.

Mercosur

Por otra parte, en plena «disputa política» en relación con el acuerdo entre la UE y Mercosur, AVA-Asaja ha advertido de que «Brasil, Argentina y Uruguay tampoco son fiables desde el punto de vista fitosanitario y eso debería bastar para detener un tratado que agravaría el riesgo de entrada de nuevas plagas y enfermedades».

Brasil ya acumula en lo que llevamos de año un total de 61 interceptaciones del hongo Elsinoë (cinco casos en agosto) y del cáncer bacteriano de los cítricos Xanthomonas citri (tres en agosto). Argentina tuvo este mes dos detecciones de mancha negra y una de Elsinoë en cargamentos de limones. Por su parte, Uruguay contabilizó una detección de mancha negra en naranjas y tres del cáncer bacteriano en limones.

Rosas

En cuanto a la falsa polilla, además de la interceptación de Zimbawbe, AVA-Asaja ha resaltado los «reiterados» casos de otros países africanos como Etiopía (tres detecciones más en agosto), Kenia (una detección) y Uganda (una detección), todas ellas en importaciones de rosas.