El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este lunes que la Universidad de Alicante (UA) impartirá Medicina, ha afirmado que los 172 estudiantes de este grado pueden tener «seguridad garantizada» y ha vuelto a reiterar su propuesta de campus interuniversitario sanitario en la provincia, en el que participaría también la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Las dos instituciones se encuentran inmersas en un proceso judicial sobre la impartición de este grado en la UA, del que se allanó la Generalitat presidida por Mazón, quien ha negado, en declaraciones a los medios, que exista «ningún conflicto con la UA, salvo que la UA quiera verlo así».

En este sentido, ha explicado que los servicios jurídicos de la administración autonómica, ante las alegaciones que había que hacer, revisaron el expediente que concedió Medicina a la UA y detectaron «un buen número de irregularidades» y, por tanto, «desde la autonomía y desde la independencia de la Abogacía de la Generalitat Valenciana se presentaron estas alegaciones con total normalidad».

«Eso no quita para que la voluntad política del Consell de la Generalitat sea que la Universidad de Alicante siga impartiendo Medicina y que lo pueda hacer, independientemente de lo que diga la resolución judicial», ha indicado.

En esta línea, ha manifestado que si la resolución judicial determina que el decreto se concedió «mal», «precipitadamente» o «incumpliendo alguna parte del proceso», la Generalitat «volvería a ponerlo en marcha para hacerlo de verdad bien, porque la Universidad de Alicante se merece que sus expedientes estén bien tramitados, no mal tramitados por el Gobierno de la Generalitat Valenciana».

En cualquier caso, ha recalcado que la UA «impartirá Medicina» e incorporarán «el proyecto de que sea con las mejores garantías y las mejores posibilidades para sus alumnos. Esta ha sido la intención y esta va a ser la intención en todo caso», ha incidido.

Así, el jefe del Consell, ha apuntado que la Generalitat «nunca, nunca» ha pedido la retirada del grado de Medicina en el escrito en el que se retiró del procedimiento pero ha incidido en que la Abogacía de la Generalitat vio «motivos de posible nulidad y si hay nulidad significaría que volveríamos al principio y, por tanto, de manera expresa, de manera extraordinaria», recuperarían el decreto «bien hecho en vez de mal hecho».

No obstante, ha señalado que eso serán los tribunales los que lo decida: «Si deciden que está bien hecho, seguimos. Si deciden que estuvo mal hecho, volveremos al principio, volveremos a hacerlo, lo haremos bien y, a la vez, ofreceremos una posibilidad de sumatorio provincial, que yo creo que es de lo que se trata».

En todo caso, ha confirmado que los alumnos «tendrían la seguridad garantizada» tanto en el proceso transitorio como en el avance y «si quieren tener más oportunidades, será la UA la que estaría dispuesta, o no, de tener más oportunidades, tener más hospitales, tener más opciones de prácticas, tener más opciones de aprendizaje en un campus provincial, que creo que serían muchas y mejores oportunidades para los estudiantes de Medicina».

Rechaza "injerencias"

Mazón ha manifestado que «obviamente» respetarán la decisión juicial como han respetado el criterio de la Abogacía de la Generalitat porque, ha dicho, «nosotros no cometemos injerencias de semejante calibre».

El 'president' ha agradecido a la UMH, a los sindicatos médicos, a las entidades empresariales, «a un sinfín de entidades de la sociedad civil, incluso al propio Colegio de Médicos que esté a favor de que aumentemos las posibilidades formativas de los estudiantes con un campus conjunto, que en cualquier caso tendrá que ser la Universidad de Alicante la que tenga que decidir», en referencia a su propuesta de campus interuniversitario sanitario en la provincia.

Según Mazón, «yo, si fuera la UA, estaría a favor de que mis alumnos pudieran hacer prácticas en todos los hospitales de la provincia, públicos y privados, no solamente en unos pocos, o que se pudieran beneficiar del talento formativo que hay en algunos casos concretos, o que también nos pudiéramos beneficiar de nuevas titulaciones que, de manera conjunta y con economía de escala y pensando en la suma, también podríamos tener».

«Creo que es una propuesta a sumar, independientemente de que se depuren las irregularidades o no, o los fallos o no, que el anterior Consell del Botànic pudo cometer a la hora de otorgar ese permiso a la Universidad de Alicante», ha insistido y ha hecho referencia a «una serie de irregularidades que desde la Abogacía de la Generalitat Valenciana se estima que fueron defectos en el procedimiento y, por tanto, con la independencia y con autonomía, ha planteado este recurso al que yo no tengo nada que decir porque respeto a la Abogacía de la Generalitat Valenciana».

"más posibilidades"

Mazón ha reiterado que «en cualquier caso, siempre lo he dicho, la universidad, los alumnos de la UA estarán cubiertos por el Consell, habrá seguridad jurídica en todo caso y, además, ofreceremos, en cuanto la universidad quiera, ya tiene nuestra oferta, en ejercicio de su autonomía universitaria, sumarse a un proyecto que no solamente mantiene la titulación en Alicante, sino que puede ayudar a que tenga muchas más posibilidades en un sumatorio provincial, que yo creo que es de lo que se trata», ha resumido.

Por tanto, ha hecho hincpaié en que los estudiantes de Medicina de la UA «siempre han podido estar tranquilos, en cualquier momento han podido estar tranquilos». «Yo nunca he entendido por qué algunos creen que no van a estar tranquilos. A lo mejor es porque quieren que parezca que les queremos dar inseguridad, al revés: tienen toda la seguridad y, a la vez, les queremos ofrecer nuevas oportunidades para mejorar su formación, para tener más hospitales donde hacerlo, para tener más talento donde hacerlo, para poder tener más titulaciones relativas a la sanidad donde poder hacerlo, y se trata de sumar».

En este sentido, ha lamentado «el conflicto» que consideran que «es lo que desean algunos nostálgicos de los 90, ante los que creo que no tengo demasiado que decir».

Mazón ha admitido que han ofrecido a la rectora de la UA, Amparo Navarro, sentarse a hablar, pero les ha trasladado que lo rechaza hasta que no haya resolución judicial. «Esa es una decisión de ella que nosotros respetamos; así que esperaremos pacientemente a que la rectora quiera sentarse con nosotros para hablar. Y con todo respeto, claro».