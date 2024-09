Pamela Anderson, Johnny Depp, Andrew Garfield, Tilda Swinton o Monica Belucci estarán en el 72 Festival de San Sebastián

Una larga lista de cineastas, intérpretes, guionistas y productoras han confirmado su presencia en la 72 edición del Festival de San Sebastián. Además de los Premios Donostia Pedro Almodóvar, Cate Blanchett y Javier Bardem, se desplazarán a la capital guipuzcoana para presentar sus películas Pamela Anderson, Monica Bellucci, Andrew Garfield, Jamie Campbell Bower, o Johnny Depp.

También estarán en Donostia Úrsula Corberó, Ester Expósito, Karla Sofía Gascón, Isabelle Huppert, Moses Ingram, Noémie Merlant, Ángela Molina, Franco Nero, Lupita Nyong'o, Nahuel Pérez Biscayart, Charlotte Rampling, Will Sharpe y Tilda Swinton.

Asimismo, cineastas relevantes de la cinematografía contemporánea acompañarán sus últimas propuestas como Jacques Audiard, Sean Baker, Edward Berger, Leos Carax, Gia Coppola, Costa-Gavras, Audrey Diwan, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Payal Kapadia, Dea Kulumbegashvili, Mike Leigh, Joshua Oppenheimer, François Ozon, Mohammad Rasoulof, Walter Salles, Jane Schoenbrun o Paolo Sorrentino.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación, Ruth Pérez de Anucita, han presentado oficialmente esta 72 edición del certamen y las últimas novedades, a la espera de conocer los nombres que comprondrán sus diferentes jurados.

La directora Audrey Diwan y los intérpretes Noémie Merlant, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower y Chacha Huang acompañarán la película de inauguración, 'Emmanuelle'. Para clausurar el Festival, el director John Crowley se desplazará junto al actor Andrew Garfield para la presentación de 'We Live In Time'.

También viajarán a San Sebastián la directora y la protagonista de 'The Last Showgirl', Gia Coppola y Pamela Anderson, así como el director de 'The End', Joshua Oppenheimer, la actriz Moses Ingram y el actor George MacKay.

Costa-Gavras viajará con una representación del reparto de su película 'Le dernier souffle' liderado por Charlotte Rampling, Ángela Molina y Marilyne Canto.

El director Mike Leigh acudirá acompañado de la actriz Marianne Jean-Baptiste, protagonista de 'Hard Truths', y François Ozon asistirá junto a las actrices Hélène Vincent y Josiane Balasko y el actor Pierre Lottin. También estarán Edward Berger, director de 'Conclave' y el protagonista de 'Hebi no michi', Damien Bonnard.

Johnny Depp presentará su segunda película como director, 'Modi, Three Days on the Wing of Madness', fuera de concurso, acompañado del reparto de la película (Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Goeury, Luisa Raineri y Ryan McParland).

Para presentar las películas de Perlak se desplazarán el cineasta Jacques Audiard y la intérprete Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez); la directora Coralie Fargeat con 'The Substance'; el director Emmanuel Courcol y el actor Pierre Lottin (En Fanfare); el realizador Paolo Sorrentino (Parthenope); la actriz y productora Monica Bellucci y el codirector Yannis Dimolitsas (Maria Callas: Letters and Memoirs); y el director Walter Salles (Ainda Estou Aquí).

Además, el cineasta Sean Baker (Anora), la directora Payal Kapadia (All We Imagine As Light), la actriz Isabelle Huppert (Yeohaengjaui pilyo), el director Mohammad Rasoulof (Daney anjir maabed), el director Adam Elliot (Memoir of a Snail), la protagonista de 'Bird', Nykiya Adams, o el director Chris Sanders y las actrices Lupita Nyong'o, Macarena García y Álvaro Morte con 'The Wild Robot'.

Zabaltegi-Tabakalera reunirá cineastas consagrados y nuevos talentos como Mati Diop, Dea Kulumbegashvili, Hiroshi Okuyama, Arnaud Desplechin, Leos Carax, o Jane Schoenbrun. El actor Franco Nero acompañará la retrospectiva 'Italia violenta. El cine policiaco italiano'.

Como es habitual, habrá una amplia representación de cine latinoamericano. Así, estarán, entre otros, Maite Alberdi con las actrices Elisa Zulueta y Francisca Lewin, además de Diego Lerman junto a los intérpretes Leonardo Sbaraglia, Sergio Prina y Renata Lerman. La sección Horizontes Latinos congregará, entre otros, al cineasta Luis Ortega y a los intérpretes Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó y Daniel Giménez Cacho.

Cine español

Además de Javier Bardem, que recogerá el Premio Donostia en la gala de inauguración, en torno a Pedro Almodóvar y a la película 'La habitación de al lado', además de Tilda Swinton, viajarán a San Sebastián Raúl Arévalo, Juan Diego Botto, Victoria Luengo, Melina Matthews, el compositor Alberto Iglesias y sus productores Agustín Almodóvar y Esther García.

Las películas de Sección Oficial ofrecerán una nutrida presencia de cine español: en la competición por la Concha de Oro, la directora Pilar Palomero y el reparto integrado por Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola y Julián López (Los destellos).

También el equipo de 'Soy Nevenka' liderado por su directora, Iciar Bollain, la guionista Isa Campo, sus protagonistas Mireia Oriol, Urko Olazabal y Ricardo Gómez y la propia Nevenka Fernández; el director Pedro Martín-Calero, la guionista Isabel Peña y las actrices Ester Expósito, Malena Villa y Mathilde Ollivier (El llanto), y el cineasta Albert Serra (Tardes de soledad).

En la serie que formará parte de la selección fuera de concurso, 'Querer', la directora Alauda Ruiz de Azúa acudirá junto a los intérpretes Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer y Loreto Mauleón.

En las proyecciones especiales, Javier Giner, director y creador de 'Yo, adicto', estará acompañado de la cineasta Elena Trapé y los intérpretes Oriol Pla, Omar Ayuso y Marina Salas, y por parte de 'La virgen roja', junto a Paula Ortiz, asistirán Najwa Nimri, Alba Planas, Patrick Criado, Aixa Villagrán y Pepe Viyuela.

New Directors congregará, entre otros, a Antón Álvarez (C. Tangana) en su debut como cineasta junto al músico protagonista de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'; y en la coproducción argentino-española 'La llegada del hijo', acompañará a las directoras Cecilia Atán y Valeria Pivato la actriz Greta Fernández.

El estreno de Celeste en el Velódromo congregará a su creador, Diego San José, a su directora, Elena Trapé, y a parte de sus intérpretes como Carmen Machi, Manolo Solo y Andrea Bayardo. El Velódromo también reunirá en la clausura de Perlak a los directores de 'Marco', Jon Garaño y Aitor Arregi, con los protagonistas de la película, Eduard Fernández y Nathalie Poza.

En Culinary Zinema, además de la presencia del director Paco Plaza para la inauguración de la sección con 'Mugaritz. Sin pan ni postre', el estreno de 'El hoyo 2' contará con su realizador, Galder Gaztelu-Urrutia, y sus protagonistas, Milena Smit y Hovik Keuchkerian.

Además, la amplia representación en Made in Spain traerá a San Sebastián a figuras como las actrices Marisa Paredes, Petra Martínez, Verónica Echegui, Alberto Ammann, Tamar Novas, Alba Galocha, Itsaso Arana, Vito Sanz, David Trueba, Macarena Sanz, Enric Auquer, Macarena García, Isaki Lacuesta, María Vázquez, o Ramon Agirre, entre muchos otros cineastas e intérpretes.

Las galas de RTVE atraerán a Rodrigo Cortés, Mario Casas, Anna Castillo, Juana Macías, Alexis Morante, Natalia de Molina, o Salva Reina. Por su parte, Zinemira acogerá la presencia de los futbolistas Iñaki y Nico Williams, o del reparto de Go!azen.

Rebordinos ha anunciado, asimismo, que la cineasta Petra Costa (Belo Horizonte, 1983) competirá por el Premio del Público Ciudad de San Sebastián en la sección Perlak, en la que presentará 'Apocalypse in the Tropics'. Se trata de una no ficción estrenada fuera de concurso en la Mostra de Venecia y que analiza cómo el movimiento evangélico allanó el camino a la presidencia brasileña de Jair Bolsonaro.