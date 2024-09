Otxandiano (EH Bildu): "No me entra en la cabeza no estar en la mesa por un Pacto de Salud y tratar de llegar a acuerdo"

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha asegurado que no le «entra en la cabeza» no participar en la mesa por un Pacto vasco de Salud promovida por el Lehendakari, Imanol Pradales --como ha decidido el sindicato ELA-- «y tratar de llegar a un acuerdo» para «cambiar las políticas» y «volver a tener un sistema público de salud».

Otxandiano, que no ha querido pronunciarse sobre la decisión de ELA de no acudir al encuentro de mañana, conocida a primera hora de este miércoles, ha añadido EH Bildu no ha tenido «en ningún momento, ninguna duda a la hora de decidir la participación en esa mesa».

Según ha manifestado en un entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Euskadi viene de «una legislatura en la que el Gobierno negaba el problema» en Osakidetza y, además, «echaba la culpa a la oposición y a la gente en general por la situación o por los relatos que se estaban construyendo en torno a su arquitectura. Yo creo que se ha producido un cambio».

A su juicio, «hay una enmienda, no sé si parcial o más que parcial, por parte de este gobierno a lo anterior» porque «se reconoce el problema y se articula una mesa en la que participan sindicatos, partidos políticos y más agentes para tratar de poner las bases de lo que tiene que ser la regeneración de Osakidetza». «Bueno, pues es que a mí no me entra en la cabeza no estar en esa mesa y tratar de llegar a un acuerdo», ha manifestado.

Según el dirigente de la formación soberanista, «la música, en este sentido, suena bien» y ahora «toca ponerle letra». «Creo que es evidente que para regenerar Osakidetza y para volver a tener un sistema público salud de calidad, tienen que cambiar las políticas», ha puntado.

A su juicio, esta cuestión , «está por ver» porque «se tiene que producir un cambio en muchas de las políticas que han traído a esta situación, porque haciendo lo mismo, pues, no va a cambiar la situación».

En este sentido, ha apuntado, como ejemplo, a la OSI de Emergencias, en la que «se tienen que producir cambios urgentemente, es crucial a la hora de atender a gente que sufre una urgencia y que puede llegar a una situación fatal».

«Creo que hay que participar en esa misión. Yo decía en julio que había que dar oxígeno a esta iniciativa para ver si es posible llegar a un acuerdo que nos lleve a plantear las políticas necesarias para sacaros a la situación en la que está», ha indicado.

También ha puesto en valor «el control parlamentario, porque esa mesa no anula la actividad parlamentaria para hacer un control frente a lo que va sucediendo con respecto a Osakidetza».

Otxandiano cree «esa mesa tiene que poner las bases para la regeneración» y «no es una cosa que se vaya a hacer en poco tiempo, eso va a requerir de un proceso de largo aliento». «Pero a mí, es que no me entra en la cabeza no asistir a esa mesa», ha concluido.