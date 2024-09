El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha concretado que la inversión de «miles de millones de euros» en la comunidad autónoma, que se dará a conocer «en las próximas semanas», será de «una gran empresa del sector de la tecnología».

Así lo ha avanzado Azcón en un desayuno informativo de Europa Press, después de que este lunes adelantara que llegaría esta inversión, aunque no ha dado más detalles al argumentar «documentos de confidencialidad» firmados con esta compañía.

El presidente autonómico ha hecho un repaso a las inversiones que han llegado a Aragón en el último año, que ascienden a 25.000 millones de euros, entre ellos 15.700 de Amazon y otros 7.000 de otra «gran multinacional tecnológica» como Microsoft, a las que ha sumado las de Inditex, el Grupo Saica y la que se hará pública «en las próximas semanas».

En este sentido, ha destacado que en el Ejecutivo autonómico van a seguir «centrados en un motor económico fundamental» como el de la tecnología y que los cambios que llegan con los centros de datos o la inteligencia artificial «van a tener su sede en Aragón». Unas inversiones, ha continuado, que se suman a otros sectores estratégicos para la comunidad autónoma como la agroindustria, la logística o la energía,

El gobierno, centrado en generar un ecosistema

«Generar riqueza, atraer talento, poner valor es algo con lo que los aragoneses nos sentimos especialmente identificados», ha resaltado Azcón, quien ha apuntado que su Gobierno está centrado en la necesidad de generar un ecosistema --infraestructuras, formación, talento o 'start-ups'-- para que estas inversiones se extiendan a toda la economía regional.

«Hoy no hay una región en todo el sur de Europa que tenga los proyectos tecnológicos que Aragón ya tiene», ha señalado, a lo que ha añadido que estos proyectos no son una «quimera» ni una «aspiración», sino que ya son «realidad».

Entre las razones por las que estas grandes empresas se instalan en Aragón, Azcón ha destacado el «clima de paz social histórico» que hay en la comunidad autónoma, con más de 15 años en los que empresarios y sindicatos firman acuerdos de forma ininterrumpida.

A ello ha sumado que el Gobierno autonómico ofrece «procedimientos administrativos en tiempo récord» y que, en un momento en el que la descarbonización y la electrificación de la economía se basan fundamentalmente en un cambio en las fuentes de energía, en Aragón son «líderes» en renovables.

Aragón, "imbatible" en energías renovables

Además, ha indicado que las empresas que consumen energía de forma intensiva quieren hacerlo de forma sostenible, pero también económica, por lo que cuando se da un consumo de cercanía, la eficiencia «se multiplica» y en ello «Aragón es imbatible».

Por tanto, el presidente autonómico ha recalcado que Microsoft o Amazon no vienen «porque en Aragón somos simpáticos», sino porque «somos imbatibles», y lo hacen con estudios en los que han invertido millones de euros para valorar todas las alternativas.

«Cuando a Aragón alguien viene a invertir le damos las gracias», ha subrayado Azcón antes de contar una anécdota con un directivo de una gran empresa que estaba decidiendo si invertía en Zaragoza cuando era alcalde de la capital aragonesa y al que le dio su número de teléfono.

«Te voy a dar mi móvil. Tú ni llamas al de Urbanismo ni llamas al de Economía. Tú me llamas a mí. ¿Tú vas a invertir cientos de millones? ¿Vas a generar cientos de puestos de trabajo que, a su vez, van a generar riqueza, van a pagar impuestos, van a mejorar los servicios públicos? El día que tú me llames, yo no tengo una cosa más importante que hacer que atenderte», ha relatado.

En definitiva, ha insistido en que su Ejecutivo está centrado en traer prosperidad porque generar riqueza y puestos de trabajo es lo que permite desarrollar una sociedad del bienestar.

El presidente aragonés se ha referido también a otros proyectos destacados de la legislatura como la aprobación de un Plan Pirineos que ensalce esta «joya medioambiental»; la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya como «el proyecto cultural más importante que va a impulsar la comunidad autónoma en toda su historia»; o la política de vivienda, especialmente para jóvenes, que «ninguna otra» autonomía está desarrollando con tanto «volumen y velocidad».

Becton dickinson

Sobre la marcha de la multinacional sanitaria Becton Dickinson, que ha cancelado la construcción de la nueva fábrica de jeringuillas que tenían prevista en Zaragoza, Jorge Azcón ha insistido en que «se equivocaron» en las previsiones que hicieron en un contexto de pandemia, que «han cambiado», por lo que han redistribuido su producción entre otras plantas.

«No se equivocó el Ayuntamiento de Zaragoza facilitando que una gran multinacional en el sector de la medicina viniera a nuestra comunidad. No se equivocó el Gobierno de Aragón. Lo hicimos y lo volveríamos a hacer», ha repetido, aunque ha reconocido que esta decisión es «una mala noticia» para la comunidad autónoma.

En todo caso, Azcón ha recalcado que, cuando Becton Dickinson decide construir una planta en Aragón, lo hace «por la misma razón» que otras multinacionales: porque las condiciones son «ventajosas».

En el desayuno informativo de Europa Press, han estado presentes el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general del Partido, Cuca Gamarra; los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Zaragoza, Natalia Chueca, y Teruel, Emma Buj; los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca, Isaac Claver, y Teruel, Joaquín Juste; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, así como diputados en el Congreso, en las Cortes autonómicas y senadores.