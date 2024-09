Bernabé destaca el verano "de récord" en inversiones en carreteras en la Comunitat con 420 millones entre julio y agosto

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha reivindicado el verano «de récord histórico» con unas inversiones «sin precedentes» en las carreteras de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de España. Concretamente, ha detallado que las licitaciones, adjudicaciones y formalizaciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) superan los 420 millones de euros en la región entre los meses de julio y agosto.

Unas cifras que, según ha defendido Bernabé, «ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de España con la movilidad, seguridad vial y competitividad de la Comunitat Valenciana». Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, tras reunirse con el jefe de la Demarcación de Carreteras en la Comunitat Valenciana del MITMA, Guillermo Llopis, para analizar la situación de las obras en marcha y las futuras inversiones.

La delegada ha valorado que se trata de unas inversiones «sin precedentes» que, entre licitaciones, adjudicaciones y formalizaciones, han alcanzado los 420 millones de euros entre los meses de julio y agosto. Además, ha aprovechado para hacer balance y ha asegurado que, desde 2023, el Ministerio que preside Óscar Puente ha invertido en movilidad «más de 2.000 millones en la Comunitat Valenciana».

En el área metropolitana de València, ha concretado que el Ministerio ha invertido este verano un total de 202 millones para mejorar la movilidad de los accesos a la ciudad de los más de 300.000 vehículos diarios que pasan por València.

Entre las actuaciones «imprescindibles y necesarias» para València y su área metropolitana, ha destacado la aprobación definitiva del trazado para mejorar el tramo del By-Pass de Valencia en la A-7 por 128 millones, los 56 millones para el proyecto de trazado para la conexión directa entre la V-30 y la A-3, con un puente para salvar el río Turia o los 21,2 millones para la mejora del enlace de la V-30 y CV-30.

Además, entre otras inversiones aprobadas en lo que llevamos de verano, ha mencionado los 19,8 millones para las obras complementarias de la variante de Benissa en la N-332, los 45 millones para el contrato de conservación de carreteras en la provincia de Valencia o los 12,1 millones para el contrato de conservación de carreteras en la provincia de Castellón.

También ha resaltado los 8,1 millones de las obras para «impulsar una movilidad activa y sostenible» en las travesías de Vinaròs, los 3,76 millones para las obras de adaptación a peatones y ciclistas de la N-332 a su paso por Sueca, un millón para la redacción del proyecto de conexión de la AP-7 y N-332 en Pedreguer y Gata de Gorgos, los 23,7 para las obras de acondicionamiento de la N-232 entre Masía de La Torreta y Morella y los 89,6 para las obras de ampliación de la capacidad de la A-7 entre Crevillent y el enlace de Orihuela/Benferri.

"no ha habido boe sin inversiones"

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha reivindicado «el esfuerzo inversor del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana» en un verano «de récord histórico» en inversiones en infraestructuras viarias para «mejorar la capacidad económica de nuestras empresas» y también con el fin de «mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras».

«Una inversión que ha supuesto que durante los meses de julio y agosto hayamos ido a licitación por semana. No ha habido semana, no ha habido BOE que no haya sacado inversiones para nuestra comunidad o bien en licitación de obras o en licitación de redacción de proyectos o de proyectos de construcción», ha valorado.

Todas ellas, ha incidido, para «tejer y mejorar la capacidad de movilidad en nuestra comunidad, mejorar la seguridad vial y también hacernos más competitivos en el ámbito logístico».