La familia de Josefa Padilla, desaparecida con 76 años el 3 de septiembre de 2019 en la pedanía de El Cortijuelo, del municipio jiennense de Quesada, lleva cinco años esperando alguna pista sobre el paradero de esta mujer que padece alzheimer avanzado.

Por ello, este martes a las 19,00 horas familiares y allegados se van a concentrar en la plazoleta de El Cortijuelo para recordarla y mostrar su intención de no abandonar la búsqueda.

«No queremos que el caso caiga en el olvido y se convierta en una desaparición más», señalan desde la familia después de «cinco años insufribles» esperando una respuesta a qué le ocurrió a Che, como era conocida en su entorno.

Por ello y pese a los momentos difíciles que supone esta situación, aseguran que no van a cejar en su empeño, que resumen en un lema: 'Que no olviden que te espero, que no esperen que te olvide'.

Desde el 3 de septiembre de 2019 se ha tratado localizarla y se ha buscado de manera insistente sin que hasta el momento haya pista alguna. Su familia la echó en falta alrededor de las seis y media de la mañana de ese día, cuando salió de su domicilio vestida únicamente con un camisón y con zapatillas de andar por casa.

La vivienda se encuentra muy cerca del Guadiana Menor, donde se centraron los trabajos, con especiales complicaciones por la orografía del terreno, que está repleto de ramblas y pequeños barrancos, así como una vegetación de ribera muy frondosa.

Equipos especiales subacuáticos de la Guardia Civil que rastrearon el río en varias ocasiones hasta la presa, además de numerosas personas voluntarias se volcaron con este caso en el que ya ha transcurrido un lustro sin novedades.

El dispositivo de búsqueda y todas las acciones llevadas a cabo para dar con Josefa Padilla no han dado su fruto y la familia sigue pidiendo que no se escatimen medios para dar con su paradero, de ahí la concentración de este martes.