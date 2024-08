VOX tilda la llegada de inmigrantes de "auténtica invasión promocionada por PSOE, PP y Mohamed VI, el jefe de ambos"

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado la llegada de inmigrantes a las costas españolas de «auténtica invasión promocionada por PP, PSOE y Mohemd IV que es el jefe de ambos».

Asimismo, ha tildado de «aberrantes» las declaraciones del presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, José Manuel Moreno, por asegurar que «como tenía un corazón así de ancho iban a recibir a todos los inmigrantes que hiciera falta», lo que a su juicio es una «auténtica locura». También ha arremetido contra la vicesecretaria de Igualdad y Políticas Sociales del PP, Ana Alós, por decir que «VOX es xenófobo», mientras que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «quiere copiar el discurso de VOX».

Por ello ha pedido al PP que «deje de estafar a sus votantes y de jugar con la política migratoria suicida».

En rueda de prensa, Nolasco ha recordado que cuando VOX salió del Gobierno de Aragón el pasado mes de julio lo hizo por «honor y decencia porque no quería inseguridad en las calles de Aragón». «Dije que no era por 20 menas, sino que ya son 50.000 ilegales este año en España y para estos siempre se ha prestado el PP, el PSOE y el jefe de ambos, que es realmente quien manda en España».

Al respecto, ha citado que al municipio turolense de Mora de Rubielos está previsto que lleguen unos cien inmigrantes ilegales, primero parecían que eran MENAS --Menores No Acompañados-- luego son mayores, pero da igual porque el 95% de los MENAS suelen ser mayores de edad que es un tremendo fraude".

El 10 por ciento

Nolasco ha expuesto que en el caso de que lleguen sería «introducir unos 100 inmigrantes ilegales de Mali, que ni el alcalde sabe cuando van a llegar, y este Gobierno criminal no dice al alcalde, ni a los vecinos cuántos son, ni de donde vienen, no se sabe qué han hecho en sus países de origen, si tienen un pasado criminal y los pretenden reubicar en una población de poco más de mil habitantes. Sería realojar a mas de cien personas, »como si fueran fardos", que son casi el 10 por ciento de la población de Mora de Rubielos.

Ha hecho esta advertencia porque es un momento «crítico» y ha incidido en que VOX «va a defender la cordura ante esta tropelía».

Así, ha instado al Ministerio del Interior a que cancele el plan de alojamiento de inmigrantes ilegales en Mora de Rubielos y que el hotel donde se van a albergar «desista» porque «no puede colaborar con las mafias de tráfico de personas y con los planes de Mohamed VI, del PSOE y PP que son los mismos por acción u omisión».

Advertencia

El portavoz ha avisado que de que si no se corta este realojamiento los presupuestos de 2025 «no los habrá», añadiendo que «igual para el PP es un juego que no suelta el sillón ni con agua caliente y tampoco el PSOE». Alejandro Nolasco ha asegurado que VOX no aprobará los presupuestos porque no están para el «politiqueo petardo de esta tierra azotada por esos dos malditos partidos».

Concentración

Tras esta exposición, ha anunciado que este sábado, 31 de agosto, a las 13.00 horas concentración en Mora de Rubielos para protestar y pedir al Gobierno de España que cancele este plan de inmediato. Asimismo, ha instado a todos los vecinos, que «no quieren que sus seres queridos estén en peligro, acudan a la plaza a defender la cordura y alzar la voz para impedir que ilegales vengan a Mora de Rubielos porque no se puede estar a favor de la ilegalidad».

Ha añadido que el Gobierno de España «sabe que es ilegal» y, por eso lo hace de forma «soterrada» apuntando que «si no es ilegal, al menos, es inmoral».

Según Nolasco, la mayor parte de las veces que los inmigrantes piden asilo es un «tremendo fraude» porque «dicen que son familias, pero son tíos de 20 años en edad militar». Ha aclarado que no hay guerra en Mali, hay terrorismo y ha dudado de que España tenga capacidad económica de permitir que 500 millones de ciudadanos de África vengan porque piden asilo.

El portavoz de VOX ha recalcado que la llegada de inmigrantes tendría que ser «legal y ordenada» como cuando se va a Senegal y a uno le paran en la frontera y le piden pasaporte y si quiere trabajar hay que aportar documentación como los antecedentes penales firmados por la embajada de ese país.

«No quiero empresarios que se lucren con trabajos de inmigrantes, sino que les paguen como a cualquier otro y con Seguridad Social. Que se legalicen y tributen y se le pague el mismo sueldo que a todo el mundo».

Pp

En sus criticas a las declaraciones de dirigentes populares de otros territorios, Nolasco ha incidido en que el único marco de referencia que tiene es el PP de Aragón, y ha dejado claro que si se sustancia el convenio para traer 20 MENAS «no habría presupuesto con el apoyo de VOX, independientemente del número».

En cuanto a la relación con el PP ha comentado que si se respeta a los votantes de VOX habrá techo de gasto y presupuesto y la guía es el programa de VOX, que es darle el lugar que corresponde en la política aragonesa. «Se ha acabado la política del ninguneo y el programa de VOX será la hoja de ruta de negociación. Seremos inflexibles».

Pseudoterrorismo

Alejandro Nolasco ha reconocido que con el PP hay otras «fricciones», como el cluster del Maestrazgo de crear macroproyectos de aerogeneradores. «La venta, la prostitución, el saldo que han hecho de la provincia de Teruel es algo pseudo terrorista. Están reventando la provincia de Teruel, en la parte del Maestrazgo, se lleva a cabo una tala de árboles inmensa para una serie de instalaciones de aerogeneradores que solo benefician a unos pocos, a los ricos, porque en eso el PP y el PSOE sí que son lo mismo».

«Cuando hace falta beneficiar a los ricos desde Podemos, el PAR, el PP, y el PSOE, todos se unen para beneficiar a los que más tienen, en detrimento de los que tienen una casa rural en el Maestrazgo que acaba de abrir, reformando la casa de su abuela, que ahora no va a tener clientes porque va a tener 50.000 aerogeneradores en la puerta, y la fauna que se va a ver afectada».

A su entender estos son algunos asuntos de fricción con el PP del que ha dicho: «Ya sabemos que tiene una serie de complejos sistémicos y estructurales y si quiere avanzar y que los presupuestos salgan tendrá que aceptar la voluntad aragonesa que ha dado lugar a este cambio».

Antes de concluir, ha apostillado que con VOX «no habrá politiqueo petardo, ni cartas escondidas, va ser el programa sobre el que se puede negociar algo».