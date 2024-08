Martínez Mus ve "imposible" terminar el Corredor Mediterráneo en 2030 como dice el Gobierno: "Vamos muy lentos"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha afirmado de forma «categórica» que no cree que el Corredor Mediterráneo esté finalizado en 2030, como marca el calendario europeo y como ha afirmado en varias ocasiones el ministro de Transportes, Óscar Puente.

«El propio ministro Puente, cuando le planteaban el soterramiento de las vías de tren en Alfafar-Sedaví (Valencia), planteaba un horizonte de 2035; en cambio luego, cuando habla del Corredor Mediterráneo, se come cinco años menos. Es decir, o miente cuando habla del soterramiento de las vías de Alfafar, o se equivoca cuando habla de esos plazos para el Corredor Mediterráneo», ha aseverado Martínez Mus, en una entrevista concedida a Europa Press.

El conseller de Infraestructuras ha manifestado que le «gustaría» creer en esos plazos pero no es «nada optimista» porque, por ejemplo, actuaciones como el soterramiento o el túnel pasante en València «no se hacen en tan poco tiempo». Además, ha criticado que no se ha iniciado el proyecto para la línea de alta velocidad en el tramo València Castelló.

«Lo que sí que es verdad es que tampoco es una cuestión de ponerle fecha, es cuestión de hacer. Y hacer vamos muy lentos haciendo», ha apostillado.

"un semáforo de europa"

En ese sentido, preguntado por las intervenciones que más le preocupan, Martínez Mus ha insistido en que el túnel pasante de València es «otra vez un semáforo de Europa».

«Es decir, seguimos siendo un cuello de botella y mientras no se solucione eso, el Corredor Mediterráneo no va a ser corredor, va a ser una línea de transporte, no va a cumplir para nada los objetivos para los que está creado. Ese es el punto, yo creo, que en este momento es más crítico y que más verde está para poder salvarlo», ha proseguido.

Así, el titular de Infraestructuras ha indicado que el Corredor Mediterráneo que «está en marcha, está trabajándose, pero a un ritmo que es imposible que lleguemos a las fechas que dice el Ministerio».

"no se ha hecho nada" del plan de cercanías

Por otro lado, preguntado por el Plan de Cercanías 2017-2025, el conseller ha aseverado que hablar de «escasa ejecución es hasta generoso» porque «prácticamente no se ha hecho nada de ese plan que se preveía». «Como usuario habitual, tengo que decir que es una aventura. Nunca sabes si este tren saldrá o no saldrá», ha comentado.

Martínez Mus ha lamentado que las inversiones de Cercanías «se nos están yendo a otros territorios, a los territorios que más le convienen a los que quieren mantenerse en la silla». «Y nosotros aquí seguimos igual con la lamentación y con un servicio muy, muy, muy deficiente», ha reprochado.

Sobre si plantea pedir un traspaso de las competencias de este servicio, el conseller ha afirmado que lo primero que se tiene que pedir es «que quien las tiene las ejerza» y que lo haga «bien» porque tiene «los recursos para hacerlo» y está incluido en los presupuestos del Gobierno central.

Además, ha añadido que un cambio de competencias debería conllevar los «recursos oportunos». «Tal como estamos en el reparto de los recursos prefiero no jugar a eso, porque seguramente nos darían la competencia sin recursos, como está pasando. En estos momentos tenemos una infrafinanciación gravísima y también nos pasaría probablemente con eso. Entonces yo prefiero que quien tiene que hacerlo que lo haga bien», ha zanjado.

Por otro lado, preguntado por cómo están las conversaciones para reclamar al Gobierno que desarrolle el conocido como 'tren de la costa' de Gandia a Dénia, ha lamentado: «En general como todo y cada día que nos despertamos peor. Porque cada día que te levantas ves que lejos de mejorar en nuestras aspiraciones de financiación, pues lo vemos más lejos todavía».

Sobre el estado en que se encuentra el Tram del tramo Gandia-Dénia que impulsa paralelamente la Generalitat, el conseller ha recordado que se ha iniciado la tramitación de la licitación del estudio informativo del proyecto, que tiene un plazo de 12 meses y un coste de 135.000 euros.

«Sabemos que es un tramo imprescindible, algo que igual no tendríamos que hacer nosotros, que tendría que hacer otro, pero lo que no vamos a hacer es abandonarlo porque el Gobierno de España lo deje estar. Vamos a seguir, insisto, con todas las dificultades que significa de financiación y la situación en la que estamos, de abandono, pues aún así mantenemos ese proyecto, estamos con la licitación de su estudio informativo y vamos cumpliendo pasos en idea de no perder ritmo», ha asegurado.