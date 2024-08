La película 'Poor Things (Pobres criaturas)' de Yorgos Lanthimos recibirá el Gran Premio FIPRESCI 2024, de la Federación Internacional de Críticos de Cine, a la mejor película del año en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre.

En un comunicado, desde el certamen donostiarra han dado cuenta de que 'Poor Things' (Pobres criaturas), dirigida por Yorgos Lanthimos, ha obtenido el Gran Premio FIPRESCI tras ser elegida mejor película del año 2024 por los miembros de la Federación.

En la votación han participado 791 críticas y críticos de todo el mundo, que han elegido esta producción británica de entre todas las películas estrenadas tras el 1 de julio de 2023.

Las otras cuatro finalistas han sido 'Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii/ Do not Expect Too Much from The End of the World', de Radu Jade; 'Aku Wa Sonzai Shinai/ Evil Does Not Exist' ('El mal no existe'), de Ryusuke Hamaguchi; 'All of Us Strangers', de Andrew Haigh; 'Daney anjir maabed'/ 'The Seed of the Sacred Fig', de Mohamad Rasoulof.

'Poor Things' (Pobres criaturas), protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe, se estrenó en 2023 en el Festival de Venecia, en la que se alzó con el León de Oro a la mejor película y desde entonces ha cosechado, entre otros premios, dos Globos de Oro, cinco Premios Bafta, y once nominaciones y cuatro Premios Oscar, incluyendo el de mejor actriz protagonista para Emma Stone.

El Gran Premio FIPRESCI se entregará el 20 de septiembre durante la gala de inauguración del 72 Festival de San Sebastián. Ese mismo día se programará una proyección del filme cuyo horario se anunciará el 9 de septiembre.

Desde su creación en 1999 han recibido el Gran Premio FIPRESCI cineastas como Maren Ade, Pedro Almodóvar, Paul Thomas Anderson, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Ryusuke Hamaguchi, Michael Haneke, Aki Kaurismäki, Richard Linklater, Terrence Malick, George Miller, Cristian Mungiu y Chloé Zhao.