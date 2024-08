PP-A defiende abordar con "solidaridad y recursos" la acogida de menores migrantes en CCAA y pide "diálogo" al Gobierno

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido la «solidaridad» como principio desde el que abordar la llegada a las comunidades autónomas de menores migrantes solos que «necesitan ayuda» de las administraciones, y ha pedido al Gobierno central que garantice los «recursos» suficientes para la acogida de dichos niños en los respectivos territorios, así como que promueva el «diálogo» si quiere alcanzar un acuerdo con el PP para reformar la Ley de Extranjería.

Son ideas que el dirigente del PP-A ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con la reunión que este viernes mantendrá en la isla de La Palma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, en la que la crisis migratoria se prevé que será uno de los principales puntos a tratar.

Antonio Repullo ha defendido que este asunto es «un tema muy serio y muy importante» para el PP, que «hay que valorarlo desde el diálogo», y «no como se está haciendo por parte del Gobierno de España», según ha apostillado, y en ese sentido ha lamentado que ese diálogo «está ausente en cualquier comunicación» que exista entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que «son los que realmente tienen que absorber esa inmigración», según ha remarcado.

El secretario general del PP-A ha sostenido que su partido «no se ha salido» de la línea que mantiene en relación a la inmigración, aunque «eso le ha costado pactos autonómicos con Vox, que trataba de imponer al Partido Popular una serie de conceptos» ante los que la formación de Alberto Núñez Feijóo «ha dicho que no».

Ha añadido que para el PP «es una línea roja asumir que la inmigración hay que acogerla, evidentemente desde una serie de líneas que no se pueden cruzar», ha apostillado para agregar que «cuando estamos hablando de menores, de aquellas personas que necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda, ahí ha estado la solidaridad de aquellos territorios gobernados por el Partido Popular para darle esa respuesta a esos niños que necesitaban esa ayuda y ese respaldo social en un momento concreto».

El secretario general del PP-A ha indicado que lo que necesitan las comunidades autónomas son «recursos suficientes» para que dichas administraciones y los ayuntamientos puedan hacer su trabajo y ofrecer «esa acogida que necesitan esos inmigrantes».

Además, se requiere «una política seria» y «de fronteras que realmente limite esa inmigración ilegal que también puede hacer daño en nuestras fronteras y en toda Europa, no solamente en España», según ha continuado argumentando el 'número dos' del PP-A.

La solidaridad que "no existe" en el independentismo catalán

Antonio Repullo ha llamado además la atención sobre que por parte del Gobierno, a su juicio, «solamente se pide solidaridad a las comunidades que están gobernadas por el PP», pero «cuando vamos a Cataluña esa solidaridad no existe» por parte de los partidos independentistas.

«Cuando Cataluña dice que no va a acoger a nadie, el PSOE calla», ha criticado en esa línea el representante del PP-A, que ha afeado al Partido Socialista que «no trata de hacer ver a Cataluña que tiene también un deber de acogida sobre estos menores», y a Pedro Sánchez que «no imponga un criterio unitario y sensato para todas las comunidades» en esta materia, de forma que «solamente carga las tintas contra el PP, pero cuando se habla de Cataluña los independentistas son otra cosa, y ahí no toca la sensibilidad de esos partidos políticos».

Antonio Repullo ha incidido en que, «cuando ha habido que poner encima de la mesa los recursos y abrir las puertas de nuestras casas, de las comunidades autónomas para que esos niños tuviesen una serie de recursos, ningún dirigente del PP ha dicho que no», y «los únicos dirigentes de una comunidad autónoma que dijeron que no, que cerraron sus puertas a esos niños que necesitaban ayuda, fueron los independentistas en Cataluña, los que ayudan a que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat y los que mantienen a Pedro Sánchez en la Moncloa», ha subrayado.

Reforma de la ley de extranjería

Tras defender que, en relación a la inmigración y a las leyes que regulen ese fenómeno se debe tener «una actitud mucho más razonable, sensata, dialogante y solidaria», el secretario general del PP-A se ha pronunciado sobre la reforma de la Ley de Extranjería que propone el PSOE para regular el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, y al respecto ha señalado que una de las «grandes directrices» del PP es «el diálogo», y los 'populares' «nos sentamos a negociar con todo el mundo».

«Lo estamos viendo en Andalucía, en cualquier ayuntamiento, en cualquier diputación gobernada por el PP» en esta comunidad autónoma, ha apostillado Antonio Repullo antes de sostener que «lo que no se puede» es llevar a las Cortes Generales «una ley sin que previamente haya habido un diálogo, reuniones, un consenso» sobre esa iniciativa.

«Las leyes no son para dar titulares», sino «para solucionar problemas, y de eso es de lo que tiene que darse cuenta el Gobierno socialista», ha añadido el secretario general del PP-A, que ha defendido que «si todos trabajamos por el bien de la sociedad y no al revés», es decir, que no se utiliza la sociedad «para nuestro bien o para el del PSOE, nos daremos cuenta de que estamos acertando y haciendo una política sensata, justa y que ayude a la sociedad».

Además, el dirigente del PP-A ha manifestado que «no podemos avanzar» en relación a la Ley de Extranjería «sin tener en cuenta al partido que representa al 70% de la población de este país, y solamente» haciendo caso «a una minoría» de partidos.

De igual modo, ha reiterado que lo que también necesitan las comunidades autónomas «son los recursos» necesarios, porque «no podemos hacer todo lo que queremos hacer, o que se nos exija hacer determinadas cosas cuando estamos infrafinanciados, y cuando se llega a un acuerdo» --en alusión al suscrito entre el PSC y ERC en Cataluña-- con el que «Andalucía va a perder 6.500 millones para tener unos servicios públicos adecuados a la población que tenemos».

Relaciones del pp con vox

Al hilo de las críticas que desde Vox se vienen dirigiendo contra el PP en Andalucía por su actitud en relación a la llegada de menores migrantes, Antonio Repullo ha manifestado que «Vox ha decidido en Andalucía que quiere ser un partido de oposición y que da la mano permanentemente al Partido Socialista en esa confrontación diaria».

Es «un partido que no está siendo útil», ha añadido Antonio Repullo sobre Vox para reivindicar a continuación que se siente «muy cómodo en la situación en la que está el PP de Andalucía sobre todo en estos temas de inmigración», a favor de que «aquellos que necesitan nuestra ayuda tengan la de los andaluces, porque somos una tierra solidaria» y «de acogida».

«Si eso a un partido como Vox le sienta mal, pues yo le digo que más cómodos nos sentimos nosotros», ha remachado Antonio Repullo, quien también se ha pronunciado sobre la reciente decisión del partido de Santiago Abascal de romper los acuerdos de gobierno que mantenía con el PP en las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Extremadura.

El 'número dos' de los 'populares' andaluces ha señalado que el PP es «un partido de gobierno» que, por tanto, «puede gobernar perfectamente sin un socio como el que ha tenido hasta ahora» en esas comunidades, y «probablemente lo podrá hacer de una manera más sensata, sin estar permanentemente con temas como este» que «no ayudan a la gestión» y «no facilitan el gobierno», según ha zanjado.