Más de un millar de agentes participarán en el dispositivo especial del Gran Premio GoPro de Aragón

La Junta de Seguridad ha aprobado este jueves el Plan Especial de Tráfico y de Seguridad del Gran Premio de GoPro de Aragón, que se celebrará en Motorland del 30 de agosto al 1 de septiembre y que movilizará a más de un millar de efectivos entre los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El dispositivo especial, que se activará desde el jueves 29 de agosto, contará con un refuerzo especial de Guardia Civil que desplegará 1042 agentes de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, GRS, GEAS, TEDAX, Servicio Cinológico, Escuadrón de Caballería, SEPRONA, Servicio Aéreo o Grupo de Transmisiones, entre otros. Durante los días de celebración del Gran Premio, Guardia Civil incrementará los controles de alcoholemia y drogas en los accesos al circuito, así como los trabajos de identificación de vehículos y personas.

Al dispositivo se incorporan varias unidades de Policía Nacional que realizarán labores de control de documentación. Además, durante el fin de semana del Gran Premio, la Dirección General de Tráfico (DGT) desplegará dos helicópteros con capacidad para grabar y enviar imágenes en directo de los accesos al circuito.

La Unidad de carreteras del Estado marcará la señalización alternativa que servirá de guía a los conductores. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desplazará a 12 operarios del Centro de Conservación de Alcañiz para dar apoyo a Guardia Civil y atender cualquier incidencia. El Plan de tráfico cuenta con toda la información relacionada con los accesos al circuito, volumen de circulación y recomendaciones para los usuarios.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo y presidente de MotorLand, Manuel Blasco, ha mostrado su optimismo ante el ritmo de venta de entradas: «Esperemos que volvamos a las mejores cifras históricas, estamos un 10 por ciento por encima de las cifras de 2019 en venta anticipada».

Un éxito deportivo que responderá a la emoción de una competición ahora mismo con un buen número de pilotos «en un puño», tal y como ha comentado Blasco: «El éxito deportivo lo damos por seguro porque tal como va sobre todo la competición de MotoGP, Alcañiz va a jugar un papel importante y por eso tenemos todo preparado para que el Gran Premio de Aragón en Alcañiz vuelva a ser el mejor del mundo, esa es la pretensión, para eso estamos trabajando y si todo va bien lo celebraremos dentro de 10 días», ha señalado.

Las motos serán las protagonistas en alcañiz

Alcañiz se volcará una vez más para recibir a miles de apasionados de las dos ruedas y concentrará nuevamente la zona de ocio principal en la plaza de España, además de la Avenida Aragón.

El alcalde y vicepresidente de Motorland, Miguel Ángel Estevan, ha destacado que en esta ocasión se dará aún más protagonismo a las motos y para ello se habilitará la zona de subida a Galambergo y la zona del cuartelillo para parking de motos: «La gente quiere llegar en moto hasta la zona más próxima y vamos a favorecerlo, pero siempre cumpliendo todas las normas de seguridad, el tráfico y lo respeto a los ciudadanos y a los viandantes», ha aclarado.

Estevan también ha comentado el acuerdo con la Policía Local para contar con cincoo o seis de sus agentes procedentes de otras localidades vecinas: «Ya conocen la ciudad porque ya han estado en Alcañiz y van a estar aquí apoyando a la Policía Local, que son los que conocen las calles, con el apoyo de la Guardia Civil», ha destacado.

Cambio en los accesos

Este año, como consecuencia de las obras de acceso al Hospital de Alcañiz, el operativo del 112, que cuenta con el Puesto Sanitario Avanzado, se traslada al paddock del karting (rotonda 9) y su salida de emergencia se ubicará en la vía verde entre la N-211 y el cruce del cementerio.

Como consecuencia de este traslado, se modifica el acceso al circuito y se realizará por el punto kilométrico 141 de la N-232. Otra de las novedades es el cambio de ubicación del centro de acreditaciones que irá al Polígono de TechnoPark, al que se accederá por las rotondas 4 ó 6.

Desde la Administración General del Estado se pide a los aficionados paciencia, comprensión y cooperación con los agentes, ante los controles que deban acometer para salvaguardar la seguridad de los asistentes en un evento de repercusión mundial.

En ese sentido, el consejero Manuel Blasco ha advertido de las dificultades que para el tráfico entrañará la coincidencia en el calendario con las operaciones de retorno y salida: «No son las mejores fechas porque coincide con la operación retorno del mes de agosto y la de salida de septiembre y miles de motoristas van a venir al Gran Premio».

Una situación que espera evitar en próximas ediciones: «Estamos en negociación con Dorna para cambiar la fecha a otros años y hacerla antes del verano, pero eso no está confirmado y hasta que no se apruebe el calendario de 2025 no lo sabremos», ha aclarado.

Además, dos meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) participarán en este dispositivo ofreciendo desde el jueves previsiones detalladas de los fenómenos atmosféricos que puedan incidir en el desarrollo del premio. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), por su parte, mantiene la vigilancia de los cauces del Guadalope y del entorno de la Estanca de Alcañiz con un equipo de guardia.