El 72 Festival de Cine de San Sebastián proyectará 19 películas cubanas restauradas de los años 1960 y 1970

El Festival de San Sebastián que celebrará su 72 edición del 20 al 28 de septiembre, la escuela de cine donostiarra Elías Querejeta Zine Eskola y la Filmoteca Vasca proyectarán en el ciclo 'En la otra isla' 19 películas cubanas restauradas de los años 1960 y 1970.

Según han informado desde el Festival de Cine de San Sebastián, su 72 edición acogerá, dentro de su programa Klasikoak, este ciclo 'En la otra isla' que proyectará 18 cortos y mediometrajes y un largometraje en cinco sesiones en la nueva sala de cine Elías Querejeta Zine Eskola en el centro de cultura contemporánea Tabakalera de la capital guipuzcoana.

Podrán verse películas de cineastas como Sara Gómez y Nicolás Guillén Landrián, figuras canónicas como Santiago Álvarez o creadores 'amateurs' que operaron al margen de estructuras institucionales y que se repartirán en cinco sesiones.

Estos filmes, en muchos casos programados en estreno mundial o que se verán por primera vez en España, son restauraciones digitales resultado de la colaboración entre entidades cubanas (Cinemateca de Cuba, ICAIC, cineastas y particulares) e instituciones internacionales como la propia Elías Querejeta Zine Eskola, Vulnerable Media Lab / Queen's University (Canadá), Arsenal-Institut für Film und Videokunst (Alemania), Altahabana Films (Madrid), el colectivo Archivistas Salvajes (Cuba-San Sebastián) o el Institut National de l'Audiovisuel (Francia).

El programa se clausura con 'De cierta manera' de Sara Gómez, el primer largometraje realizado por una directora cubana, que fue presentado en el Festival en la sección Barrios y Pueblos en 1977, y que fue recuperado de nuevo en la retrospectiva 'Sólo se vive una vez' (1988).

En 2024 el Festival de San Sebastián y la Filmoteca Vasca han impulsado un festival de cine clásico expandido en el tiempo y en el espacio, agrupando tres ciclos: la docena de películas restauradas que la Filmoteca programa durante el año en distintas instituciones culturales de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco francés; las seis películas de la sección Klasikoak que se proyectarán en septiembre en el marco del Festival; así como la retrospectiva dedicada este año al poliziesco, titulada 'Italia violenta. El cine policiaco italiano'.

Este año, además, ofrecerá este ciclo de cine cubano con 'Ociel del Toa / Ociel from Toa' de Nicolás Guillén Landrián; 'En la otra isla/ On the Other Island' de Sara Gómez; 'El negro' de Eduardo Manet; 'En un barrio viejo/ In An Old Neighbourhood' de Nicolás Guillén Landrián; y 'Una tradición centenaria' de Miguel Secades, Rudis Reyes y Rafael Torrens.

También se podrán ver en este ciclo 'Iré a Santiago/ I'm Going to Santiago' de Sara Gómez; 'Coffea Arábiga' de Nicolás Guillén Landrián; 'Distribuidores de veneno (Fragmento de Noticiero ICAIC Latinoamericano nº 49)' de Alfredo Guevara; 'Isla del tesoro/ Treasure Island' de Sara Gómez; 'L.B.J.' de Santiago Álvarez; '79 primaveras/ 79 Springs' de Santiago Álvarez; 'Oración/ Prayer for Marilyn Monroe' de Marisol Trujillo, Miriam Talavera y Pepín Rodríguez.

Finalmente, se proyectarán 'Nace una plaza' de Miguel Secades y Miguel García; 'Los del baile/ The Dancers' de Nicolás Guillén Landrián; 'Y tenemos sabor/ And We've Got Flavor' de Sara Gómez; 'Poder local, poder popular/ Local Power, Popular Power' de Sara Gómez; 'Taller de línea y 18' de Nicolás Guillén Landrián y 'Reportaje: Plenaria Campesina', también de Nicolás Guillén Landrián.