Johnny Depp presentará fuera de concurso 'Modi-Three Days on the Wing of Madness' en la Sección Oficial de San Sebastián

La película 'Modi- Three Days on the Wing of Madness', dirigida por Johnny Depp, participará fuera de concurso en la Sección Oficial del 72 Festival Inernacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará dle 20 al 28 de septiembre.

Además, el filme 'Lumière!, l'aventure continue', de Thierry Frémaux, se sumará a Proyecciones Especiales y el segundo largometraje de Piet Baumgartner y el debut de Sylvia Le Fanu completarán la sección New Directors.

En un comunicado, desde la organización del certamen donostiarra han informado de que la Sección Oficial de la 72 edición del Zinemaldia incluirá la participación fuera de concurso de 'Modi - Three Days on the Wing of Madness', segundo largometraje como director de Johnny Depp, que debutó tras la cámara con 'The Brave' (1997) y en 2021 fue homenajeado con el Premio Donostia a toda su carrera en la capital guipuzcoana.

En esta película Riccardo Scamarcio encarna al artista bohemio Amedeo Modigliani al frente de un reparto completado por Stephen Graham, Al Pacino y Antonia Desplat, entre otras figuras. La película cuenta una historia de arte, amor y rechazo centrada en 72 intensas horas de frenéticos acontecimientos por las calles y bares del París desgarrado por la Gran Guerra.

Por su parte, Thierry Frémaux (Tullins, 1960), delegado general del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière, regresará a San Sebastián para presentar 'Lumière!, l'aventure continue' ('¡Lumière!, la aventura continúa'), la continuación de 'Lumière! L'aventure commence' ('¡Lumière! Comienza la aventura', 2016), un viaje por el universo de los fundadores del cine. La proyección de este filme, que fue programado en el Festival en 2017, fue el punto de partida de la sección Klasikoak.

Como ya se anunció, en la Sección Oficial también participará fuera de concurso la serie 'Querer', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, y dentro de Proyecciones especiales se incluirán el largometraje 'La virgen roja/ The Red Virgin', de Paula Ortiz, y la serie 'Yo, adicto/ I, Addict', dirigida por Javier Giner y Elena Trapé.

New directors

Por otro lado, la sección New Directors incluirá doce títulos. El suizo Piet Baumgartner (Dieterswil, 1984), que ha dirigido los cortometrajes 'Alle Werden' (2011), presentado en Locarno, 'Elite' (2013) e 'Inland' (2015), y en 2023 debutó en el largometraje con el documental 'The Driven Ones', presentado en el Festival de Zúrich, presentará 'Bagger', un drama que narra la historia de una familia cuya estabilidad se desmorona cuando su hija fallece en un accidente.

Sylvia Le Fanu (Londres, 1990), realizadora danesa con raíces británicas, se estrena en el largometraje con la producción danesa con 'Min Evige Sommer/ My Eternal Summer', sobre una joven de 15 años obligada a pasar el verano tratando de despedirse de su madre, enferma terminal cuyo último deseo es estar juntas en la casa de verano. Le Fanu ha presentado cortometrajes en festivales como Clermont-Ferrand, Indy Shorts y Odense, entre otros.

Estos dos títulos se suman a los diez anunciados previamente, como 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', debut de Antón Álvarez (C. Tangana), que inaugurará la sección New Directors e 'Hiver à Sokcho/ Winter in Sokcho' ('Invierno en Sokcho'), de Koya Kamura, que la clausurará.

También se proyectarán 'Azken erromantikoak' ('Los últimos románticos'), de David Pérez Sañudo; 'Brûle le sang/ In the Name of Blood', de Akaki Popkhadze; 'Gülizar/ Gulizar', de Belkis Bayrak; 'La llegada del hijo / The Arrival of the Son', de Cecilia Atán y Valeria Pivato; 'Por donde pasa el silencio/ Where The Silence Passes', de Sandra Romero; Regretfully at Dawn, de Sivaroj Kongsakul; 'Stars and the Moon', de Yongkang Tang, y 'Turn Me On', de Michael Tyburski.

Estos doce largometrajes optarán al Premio Kutxabank-New Directors, dotado con 50.000 euros, en una competición que incluye la participación de trece cineastas de Argentina, China, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Tailandia, Reino Unido, Suiza y Turquía.