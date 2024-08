El Ayuntamiento insiste en la continuidad del cantón de Montecarmelo al no existir "posibilidad de fosa" en la parcela

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha insistido este martes que «bajo la sombra» de la futura ubicación del cantón de Montecarmelo no hay «posibilidad de que haya una fosa», por lo que «se continuaría» con el proyecto, aunque «esperará» a los resultados de los estudios que está llevando a cabo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

«Los distintos estudios que ha hecho el Ayuntamiento han determinado que bajo la sombra donde iría el futuro cantón no hay ninguna evidencia, ninguna anomalía que pudiera prever que hubiera ninguna fosa, como es el caso de los Brigadistas, aunque, en todo caso, esperaremos a lo que digan los nuevos estudios», ha señalado el delegado.

En declaraciones a los medios tras su visita al Centro Deportivo Municipal de Barajas, Carabante ha explicado que los estudios han detectado una «anomalía» fuera de la «sombra» en la que está previsto ejecutar el cantón, y en el que «posiblemente pudiera haber una fosa». «Por eso se ha dado permiso al Ministerio para que haga las excavaciones necesarias para determinar si efectivamente ahí está la fosa», ha subrayado.

En este sentido, el delegado ha recalcado que este hecho «no paralizará» las actuaciones al encontrarse fuera del perímetro. «Eso no va a paralizar las actuaciones, pero sí queremos hacerlo con plena transparencia y por eso el Ayuntamiento ha aportado al Ministerio todos los estudios y se les ha permitido además acceder a la totalidad de la parcela para que hagan los estudios y excavaciones que consideren oportunas», ha resaltado.

«Lo que sabemos hasta ahora es que no ha aparecido nada, por eso fueron sorprendentes las declaraciones en la que dijo que hubiera o no evidencias de la fosa iban a realizar excavaciones. Me parece de falta de rigor y de falta de criterio», ha añadido Carabante.

En este sentido y en relación a los trabajos que está desarrollando el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Montecarmelo, Carabante ha tildado de «sorprendentes» las declaraciones del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y ha afeado su visita a esta parcela «sin advertirlo» previamente al Ayuntamiento, acompañado de la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto.

«Al menos debía haber avisado al Ayuntamiento, no solo por un simple hecho de cortesía sino también por un respeto institucional, cosa que no hizo», ha aseverado el delegado.

Por otro lado, Carabante ha resaltado que el Consistorio ha facilitado al Ministerio un permiso para desarrollar los trabajos en Montecarmelo por un mes, «cuando se pidió un permiso de 15 días» en un ejercicio, según apuntó el delegado, «de mayor transparencia».

«Espero que en el plazo de un mes el Ministerio determine si esa fosa existe o no. En el caso de que no existiera, el Ayuntamiento de Madrid continuaría para adelante con el proyecto del Cantón y en el caso de que existiera esa fosa esperaremos a lo que digan los estudios», ha señalado.

Finalmente, Borja Carabante ha destacado que, desde el Consistorio, se dejará al Ministerio «realizar los trabajos necesarios», a pesar de que ya se han realizado tres estudios que han determinado que no hay «ningún indicio» que lleve a pensar que pueda haber una fosa de Brigadistas en la parcela.