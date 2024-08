El grueso de la campaña de verdeo en Andalucía comenzará a mediados de septiembre, con una previsión de recolección de 500.000 toneladas de aceitunas «verdeables», una cifra superior a las dos últimas temporadas que fueron «tremendamente duras» para los agricultores. Desde el sector han adelantado que si no se produce una lluvia de otoño «muy temprana», esta cifra prevista disminuirá.

El secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha declarado a Europa Press que, a pesar de que a inicios de septiembre comience la campaña con la aceituna gordal, el «volumen de la campaña» se iniciará a mediados de mes con las variedades de mayor cosecha en Andalucía, la manzanilla y la hojiblanca.

Para esta temporada se ha estimado un mayor volumen de verdeo respecto al mismo período de 2023 porque las precipitaciones durante el año han sido «más normales» en la comunidad, que han provocado una recuperación hídrica y de la arboleda de cara a las actuales y futuras cosechas, después de seis años de «sequía consecutiva».

A pesar de las lluvias producidas durante este 2024, Martín ha adelantado que si continua el «golpe de calor fuerte» con temperaturas altas y sin precipitaciones durante la segunda quincena de agosto, las opciones de producción se van a reducir porque el fruto del olivar tendrá un tamaño «pequeño», inapto para el verdeo.

Además, este dato está condicionado por la «falta de mano de obra» que se ha venido produciendo en los últimos años en el campo. Por ello, la asociación ha puesto en marcha una campaña con el Servicio Andaluz de Empleo (SAS) para «poder sacar la cosecha esta temporada», ya que si ha faltado mano de obra en años anteriores cuando «la producción estaba mermada por la sequía», en la actual, con un pronostico que roza la media, «el problema se agudizará», ha considerado Martín.

El secretario ha anunciado que si la climatología no acaba acompañando y la falta de mano de obra no se soluciona al inicio de la campaña, los agricultores «podrán optar por destinar la producción de la aceituna para aceite de oliva y no para el consumo de mesa».

La aceituna hojiblanca, la más cosechada

En septiembre, comenzará la producción de la aceituna con menor recolecta en Andalucía, la gordal, para la que Asaja ha pronosticado una cosecha inferior a la media, 28.000 toneladas. A mediados de mes comenzará la recolección de la variedad de la manzanilla con una previsión «ligeramente superior a la media», 145.000 toneladas, que finalizará a finales de septiembre.

En este momento, se producirá «la entrada de la variedad mayoritaria», la hojiblanca, para la que se ha previsto una cosecha de 255.000 toneladas, un dato similar a la norma y que se extenderá durante el mes de octubre, cuando finalice la temporada de verdeo en el campo andaluz.

Respecto a los precios de la aceituna de mesa, Martín ha adelantado que podrían aumentar por dos factores, el precio del aceite de oliva y la ausencia de existencias. Así, ha explicado que el precio del aceite está «estrechamente relacionado» con el de la aceituna, por lo que si el precio del aceite se mantiene elevado, los agricultores podrán optar por la producción del mismo, ya que obtendrán un mayor beneficio.

En el mismo sentido, la ausencia de reservas de aceituna de mesa --la inexistencia de enlace entre la campaña actual y la campaña anterior-- no es suficiente para cubrir las previsiones de comercialización en el mercado. A pesar estos dos factores, desde el sector prevé que «los precios serán similares a los de la campaña anterior».

El aumento generalizado de los precios de las materias primas también ha afectado a los agricultores, ya que para «criar la aceituna» son necesarias materias primas como gasoil, abono, fertilizantes, herbicidas, entre otras, cuyos precios se han «encarecido». Así, desde el sector han lamentado que «al ser el último eslabón de la cadena, no pueden repercutir en los precios» y, en reiteradas ocasiones, «los precios finales no cubren los costes de producción» que asumen los agricultores.

Por último, en el mercado internacional, Martín ha anunciado que «se van a mantener las exportaciones» en los niveles establecidos, puesto que fuera de España «necesitan abastecerse de este producto», aunque esta situación es anómala en el mercado estadounidense, en el que se exporta de forma mayoritaria la aceituna de mesa negra, la oxidada y donde los aranceles han provocado la pérdida para el sector de uno de los mercados «más importantes», que han intentado sustituir a través de exportaciones a otros mercados.

Desde Asaja han concluido con la petición de que la situación «se corrija y se revierta», ya que el país americano hace «caso omiso» a los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, han solicitado al gobierno español y europeo «la corrección inmediata de este asunto» para que Estados Unidos (EEUU) cumpla con dichos dictámenes.