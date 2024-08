El diputado por Zaragoza Pedro Fernández asegura que su baja de VOX es para mantener su "independencia" como docente

El diputado de Vox en el Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, ha asegurado este domingo que su baja de la formación liderada por Santiago Abascal viene motivada por su labor como docente y no por ningún disentimiento con la línea política marcada por el partido.

El parlamentario madrileño y uno de los fundadores de VOX, ha aclarado en la red social X que su baja como afiliado se produjo ya el pasado mes de febrero: «Sigo y seguiré como diputado de Vox en el Congreso para defender las mismas ideas y cumplir con mi compromiso con los votantes», ha añadido.

Fernández ha aludido así a una información publicada este domingo por Libertad Digital en la que apunta que su baja coincide en el tiempo con la doble decisión de Abascal de integrar a VOX en el grupo de Viktor Orban en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, y la de romper los gobiernos autonómicos con el PP.

Una pérdida que el citado medio de comunicación añade al goteo de salidas de perfiles destacados como el de la también fundadora Mazaly Aguilar, además de Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real o Juan Luis Steegmann, así como de varios dirigentes regionales a raíz de la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP, como ocurrió en el caso del aragonés Ángel Samper, cuya afiliación a VOX apenas duró diez días.

En conversación con Europa Press, Pedro Fernández ha aclarado que su decisión no se debe a las últimas posiciones políticas de VOX y sí con su labor como docente: «Creo que debo ser independiente a la hora de impartir las clases y de hecho lo soy, pero hasta que terminen las clases creo que es lo suyo para mantener la independencia», ha explicado.

Una decisión que, ha asegurado, ya comunicó en febrero: «No sé por qué interesadamente sale esto ahora. Me gusta ser una persona discreta y lo he mantenido con total discreción en el ámbito interno del partido y ya digo que no sé por qué sale ahora, pero ocurrió en febrero, mucho antes de todas las decisiones que se han ido tomando en el partido, con lo cual queda claro que no hay una vinculación entre una cosa y la otra; la realidad es la que cuento y, además, es acreditable. No es para salir del paso», ha sostenido.

En ese sentido, Fernández, diputado por Zaragoza ha asegurado que mantendrá su acta de diputado por VOX «y seguiré teniendo las mismas ideas y cumpliré con mi compromiso», ha finalizado.