Bomberos, Brigadas y Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un incendio de pasto y vegetación declarado este mediodía en el sector de Lavanderas, al oeste de la localidad de Colmenar Viejo.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en redes sociales, que ruega a la ciudadanía que no se acerque a la zona para facilitar las labores de extinción. Aunque ha provocado una gran humareda, las llamas no se acercarán a las casas y la extensión de lo quemado no es muy grande.

El fuego ha comenzado, por causas que ahora investigan los agentes del Seprona de la Guardia Civil y los Agentes Forestales, poco después de las 13 horas. Al lugar se han desplazado varias unidades de la Comunidad de Madrid, tanto terrestres como aéreas, y ya trabajan en la zona cuatro helicópteros refrescando la zona, entre ellos uno de coordinación. Se espera apagar el incendio en las próximas horas, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias 112.