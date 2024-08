La población valenciana de Bellreguard se muestra «muy orgullosa» de la gesta deportiva de Quique Llopis, cuarto en la final de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde el Ayuntamiento de la localidad natal del atleta, celebran la extraordinaria clasificación y recalcan que «el esfuerzo, la mejora y todo el trabajo duro le han llevado a convertirse en el cuarto mejor del mundo». «¡Felicidades, campeón!», exclaman en redes sociales.

El pabellón municipal de Bellreguard se ha llenado estos días para ver en acción a Llopis, quien lamentó, nada más acabar la final, su «ansia de recortar y recortar» distancia al estadounidense Daniel Roberts y al resto de los rivales en la final de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos, habiendo terminado cuarto gracias a su tiempo de 13.20 en una carrera ganada por el también estadounidense Grant Holloway.

«Nos hemos quedado un poco lejos de esas medallas. Sí que es verdad que no ha sido para nada mi mejor carrera. Las sensaciones al principio han sido muy malas, he tenido un pequeño toque ahí y no he podido salir de todo lo bien que me gustaría. Es verdad que luego he recuperado bien, pero me ha podido el ansia de recortar y recortar, y no he acabado de correr lo a gusto que quería», declaró Quique Llopis al término de su carrera, desde la zona mixta del Stade de France.

«Sabía que tenía que correr en mi mejor marca para estar luchando por esas medallas y así ha sido. Sí que es verdad que el calentamiento ha sido mi mejor calentamiento, sin duda. Pero bueno, no tengo que ser injusto conmigo mismo. Creo que hemos luchado hasta el final, hemos dado todo y nos hemos quedado ahí a un puesto de esas medallas, así que hay que estar más que contentos», dijo el velocista gandiense a los medios oficiales de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Además, Llopis analizó su actuación en el estadio de Saint-Denis. «Tampoco ha habido toques fuertes con las vallas. Ha habido uno, sí que es verdad, al principio bastante fuerte. Y bueno, creo que me ha lastrado muchísimo ya toda la carrera. He recuperado bastante bien en relación a Roberts, que es al que tenía yo de referencia. Pero no ha sido suficiente, me ha faltado acabar de rematar esa carrera», apuntó.

«La salida tampoco es el fuerte mío. Roberts sale rapidísimo, tenía en cuenta que me iba a sacar algún metro que otro en esa salida. Tenía que mantener la calma ahí porque sabía que en la parte lanzada le podía recortar yo. Pero bueno, como digo muy contento, es un cuarto puesto, así que no me puedo exigir más», insistió Llopis desde París.

«Una vez es que estás ahí, ya quieres luchar por todo, quieres lograr meterte en esas tres posiciones. Pero bueno, como digo, creo que ahora hay que asimilar en estos días todo lo que hemos logrado; ya no aquí, sino toda esta temporada, que ha sido una locura, que ni en mis mejores sueños pensaba yo que podía llegar a lograr», destacó al respecto.

"siempre hay que estar con ganas de más"

«Yo soy muy así, de que siempre querer más. Igual hubiese sacado bronce y te estaría diciendo: 'Ostras, me he quedado ahí...'. Pero yo creo que es algo bueno, siempre hay que estar con ganas de más, ganas de seguir trabajando y seguir luchando», reflexionó el atleta valenciano.

Luego señaló que prefiere «el cuarto olímpico sin duda» antes que una medalla en otros certámenes donde también ha merodeado el podio. «Está claro que con mi marca se sacaba medalla hoy. Pero hay que correrlo aquí, hay gente que lo ha corrido y yo no lo he corrido. Entonces ya está, únicamente darle enhorabuena a los medallistas, se lo han ganado, han corrido más que yo hoy y ya está. Ahora solo queda trabajar y volver el año que viene más fuertes y estar más cerca de esas medallas», zanjó.