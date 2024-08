La llegada de algas invasoras (Rugulopteryx Okamurae) a las playas de la provincia de Cádiz está siendo una constante este verano, siendo Tarifa «una de las más perjudicadas», al retirar desde el inicio del verano unas 7.200 toneladas de sus playas. Es por eso que desde el Ayuntamiento han reclamado «ayudas supranacionales» para afrontar el gasto que está generando los trabajos de limpieza del litoral.

Así lo ha explicado a Europa Press el delegado de Playas del Ayuntamiento de Tarifa, Ignacio Trujillo, quien ha argumentado que «debería haber una resolución ya por parte del Gobierno central porque no es solo Tarifa, estamos hablando de que al Mediterráneo también están, llega hasta Huelva. Es decir, es un problema a nivel nacional y creo que este tema es bastante serio ya como para dejárselo a cargo de los municipios».

En ese sentido, ha señalado que el Ayuntamiento no tiene recursos propios para ejecutar estos trabajos de limpieza y que «la única ayuda que reciben» proviene de Diputación de Cádiz, que este año ha destinado 140.000 euros de los que ya han gastado «casi 100.000».

«No sé si vamos a poder llegar a final de temporada», ha admitido con preocupación por esta situación y dejando claro que «los recursos son los que son, el presupuesto es el que es y necesitamos ayudas supramunicipales para todo este tipo de problemas que, al final, recaen en los municipios».

Es por eso que ha anunciado que desde Tarifa se va a promover tras el verano un diálogo con otros municipios afectados para «ir de la mano» y reclamar estas ayudas nacionales.

Para afrontar la situación que están viviendo, se ha tenido que contratar a una empresa externa para esta tarea porque el Ayuntamiento «no tiene recursos propios», referidos a maquinaria pesada específica que retira las algas directamente a remolques de camiones y no a cubas.

Con en torno a 18.000 habitantes y 35 kilómetros de playa, la localidad de Tarifa es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Cádiz y el deporte acuático, no obstante, Trujillo ha restado importancia a que estas algas estén perjudicando al turismo ya que «estamos todos los días quitando algas».

En cuanto a los negocios de deportes acuáticos de la zona, el delegado municipal ha comentado que «afortunadamente» éstas no se están viendo afectadas ya que las algas están llegando a «zonas concretas» y la playa de Valdevaqueros, donde se ubican la mayoría de estas empresas y escuelas de surf, kitesurf y windsurf, no está siendo una de ellas. En concreto, ha detallado que las algas están apareciendo en puntos al sur de la playa urbana de los Lances y en Bolonia. «Si fuese en todas las playas, no tendríamos recursos», ha advertido.

Hasta ahora, cifran en 7.200 toneladas las algas recogidas este verano, «una barbaridad» en palabras del propio delegado y más de lo que se recogió el verano pasado en base a las estimaciones de sus técnicos municipales.

A este respecto, Trujillo ha asegurado que una de las salidas a este problema pasaría por dejar que se comercialice el alga que llega a las playas y que así las empresas fueran las que «se hiciesen cargo de la retirada ya que van a tener un beneficio con eso», además de dar «puestos de trabajo», ha añadido.

Según el delegado de Playas, estas algas podrían servir de abono natural como ya sucede en El Puerto de Santa María, donde todo lo que retiran lo transforman en compostaje.