El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha reunido este mediodía con el comité de empresa de Bosal y le ha mostrado «el apoyo total» de la DPZ a los 131 trabajadores afectados por el cierre de esta fábrica de Pedrola dedicada a la fabricación de tubos de escape.

Sánchez Quero ha escuchado las quejas y las demandas de la plantilla y les ha ofrecido «respaldo político e institucional para cualquier iniciativa que pueda ayudarles».

«Desgraciadamente en estos casos las administraciones tenemos poco margen de maniobra, pero hablamos de 131 personas que se van a quedar en la calle, la gran mayoría con más de 50 años, y lo mínimo que podemos hacer es ponernos a su disposición en todo aquello en lo que podamos apoyarles», ha destacado Sánchez Quero recordando que en estas situaciones «no hay colores políticos».

Además, ha explicado lo siguiente: «Como presidente de la Diputación de Zaragoza me he comprometido con los representantes de los trabajadores a ayudarles en cualquier gestión que necesiten del Gobierno de Aragón o del Gobierno de España y les he deseado lo mejor en el proceso legal que tienen por delante». Ha lamentado «la forma de actuar de los responsables de la multinacional».

«Parece claro que ha habido una voluntad de cierre que no se justifica con la situación real de la empresa, espero que al menos todos los trabajadores reciban las indemnizaciones a las que tienen derecho legalmente y que al final no sea el FOGASA el que tenga que asumir el coste de los despidos y que la multinacional se vaya de rositas», ha señalado el presidente de la institución provincial.