El recinto ferial de Huesca contará con 28 atracciones, 12 puestos de hostelería y 20 casetas de juego

El recinto ferial de Huesca para las fiestas de San Lorenzo, que se celebran en la capital altoaragonesa del 9 al 15 de agosto, contará con 12 atracciones para adultos, 16 infantiles, 12 puestos de hostelería y 20 casetas de juego, distribuidos en 16.000 metros cuadrados de superficie, en los que se están extremando las medidas de seguridad para evitar que se repitan sucesos como el sucedido recientemente en Vigo, en el que falleció un hombre.

Los feriantes están instalando las atracciones en la explanada del Palacio de Congresos, con la idea de abrir este jueves a las 18.00 horas el recinto ferial, aunque todo dependerá de cómo se vaya desarrollando el montaje y del cumplimiento de la normativa y de las medidas de seguridad.

Así lo ha indicado el presidente de la Asociación de Feriantes de Huesca, Iván Sada, que ha manifestado que quieren que «los compañeros estén instalados», que no haya «ningún peligro para el usuario» y que se haga «de la mejor forma».

«Si vemos que hay alguna anomalía, que algo se retrasa, que algún vehículo no se puede sacar, que no se ha acabado de montar o lo que sea, no echaremos a andar el recinto, porque la seguridad no nos la podemos jugar, quedan días buenos por delante y por ganar un día no se puede arriesgar», ha añadido.

En este punto, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha enviado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que lo más importante es la seguridad.

«Se está revisando todo y mañana cuando las ferias se hayan instalado se volverán a revisar y a la mínima que se observe algún defecto técnico primará la seguridad de todos los que vienen a disfrutar de nuestro recinto. No podemos pasar por alto cualquier mínimo detalle que pueda ocasionar una desgracia como hemos visto en otras poblaciones», ha recalcado.

Las ferias permanecerán abiertas todos los días de las fiestas hasta las 05.00 horas, excepto los días 8, 15 y 16 de agosto que cerrarán a la 01.00 horas y, aunque desde la Asociación de Feriantes de Huesca se aconseja a los propietarios de cada feria que no aumenten el precio del viaje, incluso que se rebaje, se prevé que éste se mantenga como el año anterior, es decir, 4 euros el viaje y los abonos entre 3 y 3,5 euros.

La 'v', la principal novedad

«La V es la principal novedad y nos gustaría contar con alguna otra también de impacto como una montaña rusa, pero es más complicado», ha dicho Sada.

En este punto, la alcaldesa ha señalado que se está estudiando la posibilidad de ampliar el recinto ferial de cara al próximo año, debido al aumento de solicitudes a las que no se ha podido dar cabida.

«Hemos tenido muchas más peticiones que otros años para la instalación de atracciones en Huesca, pero no se cumplían los plazos reglamentarios que desde el Ayuntamiento se solicitan y este año no se han podido incluir», pero estamos pensando en el que el año que viene quizás habrá que ampliar el recinto ferial«, ha apuntado. Este planteamiento ha sido muy bien acogido por la Asociación de Feriantes, ya que según Sada San Lorenzo en su sector »no falla".