El Ayuntamiento de València defiende a Barberá tras la sentencia que acredita la caja B del PP: "Ha sido ejemplar"

El Ayuntamiento de València ha defendido la figura de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, ya fallecida, tras la sentencia que acredita la caja B del PP en las elecciones municipales de 2007 y 2011 y por la que ha sido condenado su entonces mano derecha, Alfonso Grau: «Ha sido una alcaldesa ejemplar», ha manifestado el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero.

Caballero se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal, tras ser preguntado por una valoración de la sentencia y por si piensan mantener los honores a Barberá tras conocerse que el partido acudió dopado a las elecciones.

Al respecto, Caballero ha manifestado que desde el Ayuntamiento respetan las resoluciones judiciales y ha aclarado que Barberá «no estaba en la causa». Tras ello, ha destacado que Barberá fue una alcaldesa que «transformó la ciudad, y eso es indudable», ha apostillado.

En esta línea, ha agregado: «Desde el equipo de Gobierno reconocemos la labor de quien fue alcaldesa de la ciudad durante 24 años y se dedicó a transformar València. Antes de su llegada, València era una ciudad en la que no pasaba nada y ella consiguió transformarla, atraer inversiones, crear infraestructuras, hospitales, zonas verdes y transformar el cauce del río Túria. Estamos muy orgullosos del legado de Rita para esta ciudad».

Así, ha defendido que seguirá siendo Alcaldesa Honoraria: «Por supuesto, sin ninguna duda», ha afirmado Caballero. «Rita hizo todo por esta ciudad, entregó su vida y se merece el reconocimiento», ha apuntado.

«Rita --ha incidido-- ha sido una alcaldesa ejemplar que durante 24 años ha transformado la ciudad. Merece todo nuestro respeto. Ha dedicado gran parte de su vida al servicio publico y a mejorar su ciudad, así que merece todo el respeto del mundo».

Y ha lamentado que la oposición siga «persiguiendo» a una mujer «feminista, líder, que entregó su vida para mejorar la ciudad. Nosotros no vamos a caer en el juego de la izquierda, que quiere embarrarlo absolutamente todo».

Respecto a la indemnización que deben abonar Grau y el otro condenado en esta causa, el exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, al Ayuntamiento, Caballero ha recordado que en la sentencia se establece la indemnización y el consistorio «no tiene que exigir nada». «Se debe cumplir la sentencia», ha apostillado.

"no declara, no colabora"

Caballero ha aprovechado las preguntas formuladas en relación con la sentencia de la caja B para aludir al comportamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación a la causa abierta a su mujer.

«Sánchez estuvo llamado a declarar como testigo ante un tribunal por un presunto caso de corrupción y tráfico de influencias que afecta a su entorno familiar más cercano y lo que hizo fue no declarar. Quien no declara es quien no quiere colaborar con la justicia y dar explicaciones», ha lamentado.

«Demuestra --ha añadido-- que conoce el caso y quiere ocultar y tapar casos que se están investigando por presuntos delitos de su mujer, además de otras causas con su hermano y entorno familiar». Así, opina que «deben ser otros los que den explicaciones ante las resoluciones judiciales».

Y ha proseguido: «Atacar a un juez instructor que investiga las presuntas corruptelas de su mujer me parece muy grave y deja entrever el bajo nivel democrático de Sánchez, que no ha estado a altura de las circunstancias».

Caballero también ha aprovechado para pedir a Sánchez, PSOE y Compromís «más firmeza» ante los «ataques» a los derechos humanos y democracia en países como Venezuela, «con unas elecciones limpias y donde el pueblo ha ido a votar de forma mayoritaria por el cambio para poner fin a la dictadura chavista». «Pocos regímenes validan datos de Maduro para perpetuarse en el poder», ha apostillado.