Carolina España espera "ir más allá" del 2% en el crecimiento de la economía andaluza para 2024: "Estamos convencidos"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, se ha mostrado convencida de que la economía andaluza superará la previsión del 2% de crecimiento del PIB. «Estamos convencidos de que no solo cumpliremos con lo que hemos previsto en los presupuestos, sino que iremos más allá de ese 2%», ha asegurado.

En una entrevista concedida a Europa Press la recién nombrada portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que la sequía «dio en la línea de flotación» de la economía regional durante 2023, pero para este año, «prácticamente, todas las entidades económicas están incrementando sus previsiones de crecimiento para Andalucía por encima de ese 2%».

«No solo estamos creciendo por encima de la media, que es algo que se ha producido a lo largo de los últimos años, sino que además el primer trimestre de 2024 ha arrancando con mucha fuerza y se ha registrado un crecimiento superior a la media, junto a otros parámetros que ponen de manifiesto que la economía va por el buen camino. Estamos en el camino correcto», ha afirmado con rotundidad.

Y, aunque ha reconocido que «todavía queda mucho camino que recorrer y muchas cosa que hacer», Carolina España también ha enumerado que Andalucía está liderando la bajada del paro, la creación de autónomos, registra un máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social, se está creando empleo y las exportaciones están batiendo récords, junto a una importante captación de inversión extranjera, confianza empresarial y con más empresas que nunca.

Fondos europeos

Por otra parte, cuestionada sobre la llegada de Fondos Europeos a Andalucía, la consejera, en primer lugar, ha querido destacar la «importante» labor de estas cuantías para «la transformación económica de Andalucía». Tras esto, apuntó que el marco 2014-2020 ya se ha terminado y para diciembre de 2023 «estaba ejecutado al cien por cien y no va a haber que devolver recursos a la Unión Europea (UE). »Estamos terminando de certificar y todavía tenemos algo de margen", ha detallado.

En cuanto al nuevo marco, 2021-2027, la portavoz del Gobierno andaluz ha señalado que «ya está en marcha», por lo que ya se están «tramitando y ejecutando». En este punto, ha reseñado «algunos problemas» por los aplicativos informáticos del Gobierno central.

«Hay casi 600 millones de euros ejecutados de este nuevo marco, pero no los podemos certificar porque los aplicativos informáticos todavía no están ultimados. Esto nos crea distorsiones, nos crea problemas», ha apuntado para advertir de que la Junta está pagando con recursos propios, pero «no nos ingresan todavía esos gastos que se han ejecutado, lo que al mismo tiempo nos afecta al déficit». «Es un gasto que se ha producido, pero el ingreso no ha llegado, con lo cual estamos generando ese déficit», ha aclarado.

Tras señalar esto, espera que esta situación se resuelva a lo largo del año y «se solvente con el Ministerio de Hacienda para poder certificar con cierta regularidad».

En cuanto a los fondos MRR (Next Generation), Carolina España ha detallado que, «por encima del 70%, un 72%, ya está en marcha, en ejecución», y ha recordado que el plazo se extiende hasta diciembre de 2026. «Llegaremos sin dificultad, lo normal es que lleguemos sin dificultad a diciembre del 2026 y que se ejecuten con normalidad», ha afirmado.