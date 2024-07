Aragón-Teruel Existe cree "inaceptable" el acuerdo PSOE-ERC y se situará "enfrente"

El portavoz del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe de las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha tildado este martes de «inaceptable» el acuerdo alcanzado por PSOE y ERC para la financiación singular de Cataluña, y ha anunciado: «Estaremos enfrente sin ninguna duda».

Para el portavoz de Aragón-Teruel Existe, «el independentismo catalán está actuando como chantajistas insaciables hacia el Estado, imponiendo actuaciones que, como ha venido siendo a lo largo de los siglos XIX y XX pero ahora más acusadamente, no permitirán a Aragón, pero especialmente a la provincia de Teruel, competir en condiciones de igualdad».

Y ha afirmado que los independentistas «difícilmente van a apoyar inversiones en infraestructuras en Teruel que subsanen los déficits históricos y le den una cierta igualdad de oportunidades porque ven en esas infraestructuras de Teruel una competencia para las suyas».

«Parece una broma, pero no lo es», ha subrayado, explicando que «la dificultad y el tremendo retraso con el que se construye la A23; la pelea porque el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo vaya sólo de Zaragoza a Tarragona y no también de Zaragoza a Sagunto por Teruel; la dificultad para reabrir el Canfranc o de una travesía central pirenaica, tiene mucho que ver con esa actitud de negar 'el pan y la sal' al resto de los territorios».

«Se diría que en ese 'preacuerdo' de ERC exige una ordenación del sistema económico en línea con la política arancelaria que ha beneficiado a Cataluña y su desarrollo económico frente al resto de España desde el siglo XIX», ha añadido Guitarte.

«Se dice que este preacuerdo contiene un 'concierto económico solidario', un concepto contradictorio en sí mismo que rompe la financiación autonómica de régimen común y la unidad de la Agencia Tributaria que es fundamental para su eficacia, junto a un consorcio para las inversiones en Cataluña y una convención de partidos para el conflicto catalán. Es necesario saber qué hay en ese preacuerdo y a cambio de qué», ha subrayado el portavoz parlamentario, expresando su recelo ya que «nos dicen que esto se hará con voluntad solidaria, pero la verdad es que se deja al albur de la conveniencia política de cada momento la cuantía de dicha aportación. Y ya estamos viendo qué ocurre en esas circunstancias».

Ante esta situación, Tomás Guitarte se han preguntado: «¿Estamos ante el fin del procés o ante su reactivación en forma de cesiones a ERC para que Illa alcance la presidencia de la Generalitat?».

Para el portavoz de Existe «si es cierto, como dice la portavoz de ERC, que 'Cataluña sale del régimen común y recaudará el 100% de los impuestos, y pagará la liquidación de los impuestos con una cuota de solidaridad', y que 'el acuerdo incluye una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)', es inaceptable».

Por ello, ha considerado «inaplazable el posicionamiento público del Gobierno de España de la dirección nacional del PSOE, y de su representación autonómica en Aragón».

«Esperamos que esta modificación no sea refrendada por el Congreso. Veremos lo que de verdad les importa Aragón a los diputados socialistas aragoneses. Y confiamos en que otros, como Chunta, no validen con su voto este ataque a nuestros derechos», ha advertido.

Asimismo, ha afirmado que «para Aragón, esta decisión es un punto más en la estrategia de 'territorio de sacrificio' frente al deseo del independentismo de acaparar potencia económica y externalizar los costes, por ejemplo los ambientales de las renovables. Todo en la misma línea».

«Se diría que es un 'preacuerdo' para llevar el desarrollo a quienes de verdad gobiernan el país, donde se hacen las inversiones y se crean los empleos mejor remunerados, donde se lleva la energía producida a costa de los paisajes de Aragón, donde se irán los jóvenes y la población en busca de empleo».

«Llama la atención que para la financiación autonómica no se llegan a acuerdos, para mejorar la financiación de los pueblos tampoco», ha continuado el portavoz Aragón-Teruel Existe.

Ha puesto de ejemplo «el Plan Específico de Teruel aprobado por el Gobierno en 2005, sin ejecutar; las Ayudas al funcionamiento, incapaces de dotarlas con el 20% como se aseguró que se haría; el corredor ferroviario de altas capacidades Cantábrico-Mediterráneo, prioritario desde Zaragoza hacia Tarragona, olvidado el de Teruel; las ayudas a la sequía de los agricultores, a mínimos».

También ha observado que se sigue «sin planes para abordar la sequía en el Maestrazgo mientras se llena de molinos» y retóricamente se preguntan si «ya se les ha olvidado aquello del país en 30 minutos».

Para Aragón-Teruel Existe es especialmente grave que «todo ello no es para lograr un acuerdo estable de país, no es para avanzar en un formato político democrático de alcance, no es para avanzar en cohesión territorial. Solamente para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat», motivo por el que califican este preacuerdo como «una sinrazón, un despropósito».