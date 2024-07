El sindicato CCOO trasladará este miércoles, 31 de julio, a la asamblea de trabajadores de la fábrica de Bosal en Pedrola (Zaragoza) la situación de insolvencia que la dirección ha comunicado al comité de empresa en la reunión que han mantenido este martes, según ha indicado la secretaria general de Industria de CCOO Aragón, Ana Sánchez, en declaraciones a Europa Press.

En la reunión, CCOO ha propuesto aprovechar que el 24 por ciento de la actividad productiva no se ha roto, al estar vinculada a Volskwagen y a otros fabricantes, y recuperar la actividad industrial para mantener el empleo, pero «la empresa ha dicho, al final, que no lo veía, que no tenía sentido» y que los utillajes de ese 24 por ciento de la producción no son propiedad de Bosal.

Tras un receso, los sindicatos han insistido en el mantenimiento del empleo y han preguntado a los representantes de la dirección de Bosal si han aprovisionado fondos para pagar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE), extintivo, «y la empresa nos ha contestado que estaban en insolvencia y nos ha dejado bastante estupefactos».

Ana Sánchez se ha quejado: «Nos han estado mareando desde el 15 de julio, el día que lo comunican --el ERE--, no nos convocan hasta el 22, luego nos remiten a una semana más tarde porque tiene que venir no sé quién de Bruselas para decirnos que no hay dinero: Para eso no hace falta que se gasten dos billetes de avión».

La dirigente de CCOO ha afirmado que los 135 trabajadores están en una situación de «indefensión» porque tal y como se ha planteado el ERE, si la empresa deja algo a deber a los trabajadores, estos serán «un acreedor más».