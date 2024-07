Mazón dice comprender el debate de ERC con Sánchez: "Es el único capaz de arrodillarse y de ningunearnos a la vez"

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que comprende el debate de Esquerra Republicana de Catalunya con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que considera que el jefe del Ejecutivo es «el único capaz en España de arrodillarse y de ningunear a la vez».

Así se ha expresado este lunes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por las negociaciones entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president catalán.

Al respecto, Mazón ha dicho comprender «perfectamente las dos almas de ERC»: «La que tiene claro que van a arrodillar a Sánchez y la que no se fía de Sánchez porque es un mentiroso». «No sé cuál de las dos tiene más razón que la contraria, pero comprendo el debate, porque alguien que se está arrodillando permanentemente ante el separatismo catalán, pero que a la vez está engañando permanentemente a todo el que se le acerca, pues comprendo que en este momento ERC tenga un profundísimo debate interno, porque está entre susto o muerte», ha sostenido.

«Entiendo perfectamente que ERC tenga todas las esperanzas del mundo en que Sánchez se arrodille en base a un privilegio y nos perjudica a los demás; y también entiendo que tengan toda la desconfianza en que Sánchez es una persona que engaña», ha recalcado.

Asimismo, ha considerado que el «problema» es que esta situación la van a «pagar los valencianos», que cree que van a «tener peor financiación porque va a haber unos privilegiados», a su juicio «en base al chantaje».

«Todo esto de la financiación significa la sanidad, significa los servicios sociales. No es una batalla política entre separatistas y no separatistas o entre barones territoriales. Estamos hablando de que pueda haber una salud mental apropiada, estamos hablando de que podamos luchar contra el cáncer de una manera apropiada y aquí en la Comunitat Valenciana es a los que más nos cuesta de todos», ha censurado, al tiempo que ha acusado el Ejecutivo central de tener «una irresponsabilidad extraordinaria».

Fondo de nivelación y nueva financiación

Consultado por la propuesta del Gobierno de condonar la deuda generada por el FLA a las autonomías, Mazón ha denunciado que «todos los planteamientos sobre la financiación que se hacen desde el Gobierno es porque está arrodillado ante el separatismo catalán».

«Hablan de lo que les pide el separatismo catalán y no sobre lo que necesitamos de verdad los españoles», ha criticado, al tiempo que ha reclamado un fondo de nivelación que «equipare» a la valenciana al resto de autonomías y de un nuevo sistema de financiación, ya que cree que hasta que no se lleve a cabo la Comunitat seguirá «en esta situación de inferioridad, de chantaje permanente».

«Si tienen algo que decir a los que no somos separatistas, a los que estamos en la cola, a los que no chantajeamos y a los que estamos haciendo más esfuerzo que los demás, pues estaremos encantados de escucharles. Más allá de nuestra relación personal o no personal, o política o no con el Gobierno de España, aquí hay más de 5 millones de españoles que necesitan una sanidad de calidad y no tienen por qué sufragarlo a base de tanto esfuerzo que estamos haciendo cuando otros no lo están haciendo», ha denunciado Mazón.

Interpelado por si la propuesta de condonación de deuda generada por el FLA beneficiaría a la Comunitat, el 'president' valenciano ha sostenido que lo que beneficia es «la urgencia de un fondo de nivelación y un nuevo sistema de financiación».

En cuanto a la deuda, ha reclamado reconocimiento de que «casi el 80%» de la deuda valenciana «es por una mala financiación», así como «un tratamiento de la deuda mínimamente necesario para poder salir a los mercados».

«Si lo que nos van a traer es una tirita mientras nos estamos desangrando, seguiremos sin poder financiarnos y dependiendo del FLA. Para el FLA ahora mismo estamos en operaciones de refinanciación con bancas privadas. Imagine al gobierno catalán teniendo que acceder a todo esto. Tendrían a Sánchez ya mucho más arrodillado de lo que ya lo está», ha afirmado Mazón.

El 'president' ha exigido «seriedad y que acabe ya la desigualdad y el chantaje». «Basta ya de jugar por los votos que necesita Sánchez para seguir a cualquier costa en Moncloa», ha zanjado.