El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que su departamento no tiene «ninguna otra situación parecida o que se pueda producir» similar a la adscripción del centro de Enfermería de la Orden de San Juan de Dios, en Bormujos (Sevilla), a la Universidad Pontificia de Comillas. Además, ha desvelado que la tramitación de las cuatro universidades privadas que se han aprobado en esta legislatura «comenzó con el Gobierno anterior» y que, frente a esas cuatro autorizadas, «ha habido seis que han sido rechazadas».

En una entrevista con Europa Press, Gómez Villamandos aclara que la tramitación de las cuatro universidades privadas aprobadas esta legislatura --las dos últimas la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía en el Parlamento esta misma semana-- «comenzó en el Gobierno anterior». «El procedimiento administrativo es largo. En esta legislatura se ha culminado lo iniciado y tengo que decir que, junto con esas cuatro que se han aprobado, ha habido seis que han sido rechazadas» porque «no cumplían con los estándares de calidad que tienen que tener las universidades en el sistema universitario andaluz».

Sobre las críticas de los rectores de la pública, el consejero insiste en que las universidades públicas andaluzas «compiten en un escenario general y lo que tienen que hacer es ser mucho más competitivas». «Tienen que aprovechar las oportunidades que se les están brindando para aumentar su competitividad», afirma el titular andaluz de Universidad, que defiende que «proteger la Universidad pública no es evitar a la privada; es darle precisamente herramientas para que sean competitivas, porque la privada la puedes tener en Ciudad Real o donde quieras». «Es undiscurso un poco ya pasado de moda y, sobre todo, de un localismo muy cerrado», concluye.

En relación a la adscripción de Enfermería de San Juan de Dios a Comillas --«que no es una vía excepcional sino que está en la Ley»--, Gómez Villamandos insiste en que «lo hemos intentado con varias universidades en su momento, públicas y privadas. No ha podido ser por distintos motivos pero lo que no podíamos hacer es mirar para otro lado y que 50 personas se fueran a la calle y perder una oferta de 70 plazas de Enfermería». «No es que venga una nueva universidad privada como se ha dicho. Se trata de una tutela académica de una Univesidad que además tiene unas características especiales, ya que está dentro del Concordato con la Santa Sede. Hay matices técnicos, muy técnicos, y se ha ido un poco al discurso populista», explica.

Preguntado sobre si San Juan de Dios podrá solicitar más grados y adscribirlos a Comillas, el consejero afirma que «la postura es mantener la oferta que se ha ofrecido hasta ahora», que sólo es de Enfermería. Sobre las privadas, Gómez Villamandos llama la atención sobre el hecho de que el PSOE autorizara la única universidad privada antes de 2019 --Loyola Andalucía-- y con ella 30 títulos de grados y másteres «mientras que a las universidades públicas se les autorizó cero». «No sé si eso es defender a la Universidad pública, aparte de generar una deuda de más de 800 millones», apostilla.