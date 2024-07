El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, ha criticado el «maltrato sistemático» de la Junta de Andalucía a la juventud andaluza y ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que corrija las bases del Plan de Empleo de primera oportunidad que ha puesto en marcha y «al que no pueden acogerse quienes cuenten con una carrera universitaria o título de posgrado, ni tampoco aquellos que vivan en municipios mayores de 50.000 habitantes».

«La Junta maltrata sistemáticamente a la juventud andaluza y lo demuestra con hechos vergonzosos», ha criticado Moyano en una nota. En este sentido, ha recordado que Moreno, durante su mandato, «sólo ha sacado un Plan de Empleo», y este nuevo plan será el segundo, «con una financiación casi completa del Gobierno de España».

Con estos fondos, Moyano ha señalado que «Moreno ha decidido que los jóvenes de entre 18 y 35 años de municipios de menos de 50.000 habitantes que quieran una oportunidad laboral sean contratados en grupos de cotización del cuatro al diez». Este tipo de contrato supondría que «un joven de cualquier pueblo andaluz de menos de 50.00 habitantes que quiera una primera oportunidad y haya estudiado una carrera o posgrado no podrá acceder a un contrato cuando se acerque a su ayuntamiento», porque no podrá estar contratado por los grupos de cotización del uno al tres en base a este concurso.

En este contexto, el secretario general de las JSA ha lamentado que la cualificación es «algo que no cuenta para la Junta», ya que «discrimina a los jóvenes en función de lo que han estudiado o no». «Si han estudiado, no tendrán una primera oportunidad laboral y, si no han estudiado o han hecho un Formación Profesional (FP), sí podrán trabajar en los grupos de cotización para lo que se han formado. Esta es la Junta de Andalucía que tenemos con Moreno», ha criticado.

A esta situación, Moyano ha agregado «un segundo agravio», teniendo en cuenta que Moreno «discrimina» a los jóvenes de municipios de más de 50.000 habitantes, que no podrán ser contratados por estos planes de empleo en sus municipios. «Se prohíbe la contratación a los ayuntamientos» ha insistido, al tiempo que ha subrayado que el Gobierno andaluz «solo ha destinado dinero a municipios menores de 50.000 y muy escaso».

Para Moyano, «esta es la política en materia de juventud de la Junta». «Una política que exige que rectifique, permitiendo a los jóvenes que sean contratados en cualquier municipio sin tener en cuenta población», ha expresado para indicar que «tienen que rectificar esa obsesión de hacer que esos contratos vayan siempre para grupos de cotización del cuatro al diez». «Pedimos que no se discrimine por razón tres de estudios ni por el lugar en el que se viva», ha concluido.