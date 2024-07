El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido un gran pacto nacional del agua que «apueste por la igualdad de todas las comunidades, que iguale las reglas del juego y que no recorte las opciones de unos pocos» y que permita que los agricultores «puedan seguir trabajando y mirando al futuro».

En estos términos se ha expresado este jueves el jefe del Consell tras la firma del decreto de ayudas a la Acequia Real del Júcar en un acto que ha contado con representantes de la entidad, encabezada por su presidente Antonio Costa, así como con el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y la directora general de Agua, Sabina Goretti Galindo.

Mazón ha agradecido el papel de esta institución con más de 750 años de historia que es una seña de «identidad, tradición, cultura, patrimonio y respeto por el medio ambiente» y que está muy concienciada con el agua, al tiempo que ha puesto en valor su aportación como «los primeros ingenieros hidráulicos de nuestra Comunitat que pensaron y trabajaron por y para que el agua llegará a nuestros pueblos y a sus campos».

De este modo, ha indicado que fruto de este esfuerzo «hoy en día más de 20.000 agricultores siguen cultivando la tierra en 20 municipios de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y l'Horta Sud demostrando que el agua es riqueza».

En este sentido, el 'president' ha afirmado que «sin el agua, el riego y sin la agricultura, no es posible entender el futuro de nuestro territorio» y «tampoco el de la industria agroalimentaria, ni el ocio, ni el turismo».

Por ello, ha incidido en que «es el momento» de pedir un gran pacto nacional del agua «que permita que los agricultores puedan seguir trabajando y mirando al futuro». «Un pacto que apueste por la igualdad de todas las comunidades, que iguale las reglas del juego y que no recorte las opciones de unos pocos, como desgraciadamente aún está pasando», ha subrayado, al tiempo que ha indicado que la comunidad de regantes tendrá a su Consell como «aliado» en esta demanda.

"invertir con rigor" en los recursos hídricos

Asimismo, ha destacado el decreto por el que la Generalitat destina más de 12,6 millones de euros para la realización de obras de modernización de regadíos, que ayuden a paliar los efectos que está causando la situación de sequía, en el marco del convenio de Alarcón del año 2001.

Y ha mostrado su compromiso por «invertir con rigor en el uso de nuestros recursos hídricos para que lleguen a todas las comunidades autónomas y municipios» y ha asegurado que esta mejora en los sistemas de regadío contribuye a «generar empleos de calidad, ahorro de agua y potenciar nuestros campos con nuevas tecnologías y energías renovables».

Finalmente ha agradecido su el trabajo hecho por la Acequia Real del Júcar y tanto al equipo actual como anterior de la Conselleria de Agricultura y en concreto al exconseller de Vox José Luis Aguirre.

Por su parte, Antonio Costa ha afirmado que este día «quedará marcado» en la Acequia Real del Júcar porque con la firma del convenio se consigue dar «un paso de gran importancia» para terminar las obras de modernización.

En esta línea, la directora general de Agua ha señalado que con la firma del decreto «cerramos un periodo de incertidumbre» y «plasmamos un nuevo periodo en el que el Gobierno de Carlos Mazón da respuesta y cumple con las reclamaciones y necesarias obras de modernización de los regadíos de las entidades integrantes de la Acequia Real del Júcar».

Así, ha hecho hincapié en que estas obras van a permitir «aumentar los caudales ecológicos para la Albufera, mejorar la renta de las zonas rurales, aumentar la productividad de los cultivos, mejorar la calidad para el empleo agrario y supondrá un importante ahorro en uno de los elementos necesarios y vitales como es el agua».

Eficiencia medioambiental

Esta línea de ayudas de la Generalitat de 12,6 millones está destinada a la financiación de las aportaciones económicas que la Comunidad de Regantes de la Acequia Real del Júcar debe realizar para completar la ejecución de las obras de modernización de regadíos, que están financiadas en un 80 % por la empresa pública Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa).

En concreto, a través de este convenio se va a «mejorar significativamente» la eficiencia hídrica y, por consiguiente, el ahorro de agua en los sistemas de regulación, transporte, distribución y aplicación de los recursos. Esta modernización beneficia tanto a los caudales del Júcar y sus aportes a la Albufera, como a la rentabilidad y mejora de condiciones de las explotaciones agrarias.

De este modo, tal y como ha explicado el secretario de la Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, este ahorro de agua va destinado «en el momento y en el lugar» que la Albufera lo necesite.

«La Albufera no tiene un problema de falta de agua, tiene un problema de falta de agua en unos momentos concretos del año en los que no se está regando y, a lo mejor, hay una situación de mucha sequía porque no llueve. Estos volúmenes de agua son los que van a permitir atender a la Albufera en esos momentos especiales, en esa temporalidad, estacionalidad que es necesario hacer aportaciones», ha señalado.

Por otro lado, con esta aportación económica de la Generalitat se van a llevar a cabo obras medioambientales y de adecuación de las redes de transporte y distribución de ocho sectores de la Acequia Real del Júcar. Las actuaciones se desarrollarán en tres anualidades, de manera que para el año 2024 se destinan 2,1 millones de euros, para 2025 la cuantía será de 4 millones de euros y para 2026 las ayudas casi alcanzarán los 6,4 millones de euros.