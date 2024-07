El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular que ha contado con el apoyo de Vox y con la que, entre otras cuestiones, la Cámara autonómica muestra «su rechazo a la iniciativa de determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno central, en el sentido de pretender cercenar y coartar la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio de la prensa libre».

Así figura entre las reivindicaciones de la PNL relativa a la libertad de expresión, el derecho a la información y las garantías constitucionales que el PP-A ha defendido en el Parlamento andaluz, y que ha salido adelante con el respaldo de Vox y el voto en contra de los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y de Adelante Andalucía.

En esta iniciativa se acusa a «determinados responsables políticos que sustentan al Gobierno» de pretender «coartar» esos derechos «con la excusa de transponer normativa europea en materia de pluralidad mediática, cuando en realidad lo que se puede pretender es otorgar financiación discrecional, socavando uno de los pilares en un Estado Social y Democrático de Derecho como garante del pluralismo y la transparencia informativa».

Además, con esta PNL, el Parlamento andaluz muestra «su más absoluto rechazo a reformas legislativas que comprometan la seguridad del Estado y, por ende, la de los ciudadanos», y apela «a la responsabilidad del Gobierno de España para que salvaguarde y mantenga los principios inspiradores y el articulado en lo sustantivo, de leyes como la de Secretos oficiales y la de seguridad ciudadana, garantizando la protección de los intereses nacionales y de los españoles de una forma eficaz, sin perjuicio de las adaptaciones que pudiesen proceder consecuencia de las nuevas tecnologías y los avances en el tratamiento de la información».

En tercer y último lugar, el Parlamento andaluz muestra con esta PNL «su rechazo a la opacidad y reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España en lo que respecta a la Ley de Transparencia, al derecho de acceso a información oficial e institucional que debe ser pública», y manifiesta «su absoluto compromiso con estos valores de la democracia moderna como actuaciones básicas e irrenunciables, entendiendo la rendición de cuentas como elemento esencial en las relaciones con los ciudadanos».

Defensa de la iniciativa

En defensa de la iniciativa ha intervenido la diputada del PP-A Maribel Lozano, quien ha advertido del «deterioro constante» que, según ha sostenido, están causando desde el Gobierno de Pedro Sánchez «a la calidad democrática» de España, y que ha denunciado que el jefe del Ejecutivo «tiene en su punto de mira a todo aquel que ose hacer cualquier tipo de crítica a su gestión».

«Todo aquel que disienta le resulta incómodo al Gobierno, porque el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder», ha continuado advirtiendo la parlamentaria 'popular', que ha sostenido además que el presidente Sánchez «no asume que la oposición tiene que ejercer su labor de control y de fiscalización» y debe exigirle «explicaciones y transparencia», y al que ha acusado de haber llevado a España a «un proceso de involución y de degeneración institucional y política nunca visto».

La representante del PP-A ha reivindicado además el derecho a la información como algo «sagrado» que hay que «respetar». «Cualquier otra cosa sería censura», ha advertido Maribel Lozano.

Psoe-a: el pp "sólo busca la confrontación" con esta pnl

En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Rafael Márquez ha apuntado que «nada tendría que objetar» su grupo sobre esta iniciativa «si su intención verdadera fuera la que anticipa el título, la de introducir elementos en el debate público de cómo podemos desde las instituciones andaluzas contribuir a la mejora de la calidad de la información, la transparencia, el buen gobierno de nuestras instituciones o el refuerzo de las garantías constitucionales».

Sin embargo, ha sostenido que el PP-A ha realizado con esta PNL «un alarde de cinismo político», y sólo busca con ella «la confrontación con el Gobierno de España y extender el fango de manera irresponsable sobre los socialistas y, en especial, sobre el presidente» Pedro Sánchez, sin incluir ninguna «medida concreta» para «mejorar la calidad de información que reciben» los ciudadanos.

El diputado de Vox Benito Morillo ha proclamado que «estamos asistiendo al desarme moral y material del país» mientras «la sociedad contempla con pasividad casi suicida la organización metódica de su propia destrucción», y ha advertido de que el presidente del Gobierno ha dirigido «su atención al cuarto poder, a la prensa, la libre opinión, la libre expresión», y «acaba de dibujar las bases de un plan de ataque a la prensa libre por informar de sus familiares, de sus enchufes, de sus 'negocietes'».

Tras ello, ha trasladado al PP-A que «esta PNL estaría muy bien en otro contexto», y «sería creíble si, por ejemplo, el PP no hubiera renunciado con su mayoría absoluta en el Senado a impedir el trámite de la ley de amnistía», o «si no se hubiesen repartido» con los socialistas «los jueces del Consejo General del Poder Judicial», y ha concluido reivindicando que Vox está realizando «la verdadera oposición» en España al Gobierno de Pedro Sánchez.

Por andalucía y adelante critican la pnl

Por su parte, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha comenzado señalando que esta iniciativa del PP-A «no tiene defensa» y contiene frases que «dan rubor teniendo lo que tenemos en casa», ha añadido en alusión a las «condiciones en las que desarrollan su trabajo informativo» los periodistas de Canal Sur y las «malas prácticas» que, según ha abundado, se dan en la radio televisión pública andaluza.

En esa línea, ha espetado a los 'populares' que, «con lo que están haciendo» con la RTVA, «con el historial que tienen, no pueden hablar de que están temblando los cimientos de la democracia porque hay un Gobierno que está generando crispación», y ha advertido de que pueden incurrir así en «la categoría del ridículo y de la parodia».

Por último, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha cuestionado que al PP le preocupe «mucho la libertad de prensa», y ha espetado a los 'populares' que «no tienen ningún interés en defender» ese principio, sino que lo que «quieren es controlar a la prensa».

Además, ha aseverado que «el principal problema de la libertad de prensa en este país se llama precariedad de los periodistas», y pasa por que «un periodista no puede investigar, escribir, contar lo que verdaderamente es noticiable porque no tiene tiempo, porque tiene jornadas maratonianas, porque su salario muchas veces no llega ni siquiera al salario mínimo interprofesional, y porque su contrato es temporal y depende de factores que no son nada periodísticos», y ha defendido que «hace falta controlar la publicidad institucional» y tener «transparencia» sobre a «quién se le está dando dinero y con qué criterio».