Susana Díaz recuerda su defensa de Chaves y Griñán y acusa a Espadas de querer "reescribir la historia para quedar bien"

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha reivindicado en las últimas horas la defensa que ha venido realizando de sus antecesores en la presidencia del Gobierno andaluz --los también socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán-- en el marco de las acusaciones que pesaban sobre ambos por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha replicado a quienes «en su desesperación por encontrar su sitio», y para «quedar bien», intentan «reescribir la historia», en alusión al líder del PSOE-A, Juan Espadas, aunque sin citarlo.

Son ideas que la también ex secretaria general del PSOE-A y actual senadora por designación autonómica ha trasladado en las últimas horas tanto desde su cuenta en la red social 'X' como en el programa de Cuatro Televisión en el que colabora, 'Todo es mentira', y tras un artículo publicado por el actual secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en el 'Huffington Post' tras las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes Chaves y Griñán contra las sentencias que les condenaron por la 'pieza política' de los ERE, y que han sido así anuladas.

Juan Espadas alude en ese artículo --titulado 'La viga corrupta del PP y los ERE', y consultado por Europa Press-- al pacto que la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, firmó con Ciudadanos para que dicho partido apoyara su investidura como presidenta de la Junta tras las elecciones andaluzas de marzo de 2015.

Además, Espadas reproduce un fragmento del discurso de investidura que Susana Díaz pronunció el 4 de mayo de 2015 ante el Pleno del Parlamento andaluz, donde la entonces presidenta en funciones y candidata a la reelección señaló que «la corrupción es hoy por hoy la mayor causa de desprestigio de la política y también de las instituciones públicas».

«Mi Gobierno se compromete a tomar una serie de medidas en distintos ámbitos, y propongo que se enmarquen en un gran acuerdo de todos contra la corrupción. Un acuerdo que dé tranquilidad y que dé también confianza a los ciudadanos de que casos como los de los ERE o la formación, por referirme a casos andaluces, no volverán a repetirse», abundó Susana Díaz.

Espadas opina en su artículo, tras reproducir ese fragmento del discurso de su predecesora al frente del PSOE-A, que, «como desgraciadamente hemos comprobado después, los cortafuegos vestidos de acuerdos contra la corrupción que implícitamente reconocían una culpa general o que no explicaron bien lo que ahora la sentencia del TC hace de forma muy pedagógica, apoyando la legalidad de las actuaciones de los gobiernos socialistas o lo aprobado por el Parlamento y desmontando el gran relato falso, sólo contribuyó, a mi juicio, y vista la cacería del PP y sus socios de Vox que continúa en la actualidad, a dañar la imagen del PSOE y la honorabilidad de las personas a las que se han vulnerado sus derechos».

"algunos en su desesperación por buscar su sitio dicen muchas tonterías"

En este contexto, Susana Díaz publicaba este pasado miércoles dos apuntes en su cuenta en la red social 'X'. En el primero, citaba una frase de la novela 'Como polvo en el viento', de Leonardo Padura --«en el socialismo nunca sabes el pasado que te espera»--, acompañada del comentario: «Algunos en su desesperación por buscar su sitio dicen muchas tonterías».

Posteriormente, la expresidenta publicó un segundo apunte en el antiguo 'Twitter' reiterando el comentario de que «algunos en su desesperación por buscar su sitio dicen muchas tonterías», y acompañándolo de un vídeo que reproduce titulares de hemeroteca de noticias que informaban de su defensa de la honorabilidad de Chaves y Griñán mientras se instruía el caso de los ERE.

En esa línea abundaba la expresidenta andaluza en su colaboración en el programa 'Todo es mentira' de Cuatro, donde este miércoles manifestaba que no cree «que nadie tenga derecho a reescribir la historia». «Lo que fue, fue. Lo que algunos pasamos ahí está. Está la hemeroteca, incluso hasta lo que yo tuve que pasar para poder firmar el indulto de Pepe Griñán --en referencia a una iniciativa en apoyo de que el Gobierno le concediera dicho indulto al citado expresidente--, y creo que algunos, en su desesperación por encontrar su sitio, pues dicen muchas tonterías», relataba Susana Díaz en unas declaraciones en dicho programa recogidas por Europa Press.

La exsecretaria general del PSOE-A añadía en dicho espacio que, como ha dicho «en varias ocasiones», estos últimos años «han sido muy duros, muy difíciles, lo he pasado mal». «No tengo rencor porque quiero ser feliz y soy feliz, pero bueno, hay cosas que creo que no hay derecho, no son justas, y no estoy dispuesta a que nadie reescriba la historia porque tenga la desesperación que en estos momentos es notoria», agregaba.

Susana Díaz subrayaba que ha dicho «lo que siento, con sinceridad», y puntualiza que no tiene «rencor», pero insistía en que «han sido tres años muy difíciles». «Mi familia ha sufrido mucho, y yo he tenido que aguantar muchas cosas y creo que todo el mundo sabe que soy del PSOE hasta las entrañas, pero no es justo que nadie tenga que reinterpretar un tiempo que fue durísimo, incluso mutilando un discurso que ahí está, lo que me encontré en el año que entré, lo que afronté y con la lealtad al partido que siempre lo he hecho», concluía la expresidenta este miércoles sus comentarios al respecto.