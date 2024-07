La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Granada, ha emitido una resolución en la que se declara como no apta para el consumo humano el agua de la red Barrio Alto y Albergue de la zona de abastecimiento Cástaras Núcleo tras análisis de puntos representativos de las redes de distribución y hallar Escherichia coli y bacterias coliformes.

En la resolución emitida, la Delegación Territorial señala que el agua suministrada en dicho municipio no podrá utilizarse para beber, ni para limpieza bucal o de utensilios en contacto con alimentos, ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, exceptuando los indicados con anterioridad.

El responsable del suministro, en este caso el Ayuntamiento, deberá adoptar las medidas correctoras oportunas, que tendrá que realizar un estudio de las posibles causas del incumplimiento y, una vez detectada la misma, adoptar las medidas correctoras necesarias para eliminarlas a la mayor brevedad.

Una vez determinada la causa y adoptadas dichas medidas correctoras, deberá realizar nuevas determinaciones del parámetro afectado para comprobar que han sido eficaces, con los requisitos establecidos, pudiendo solicitar el levantamiento de esta medida una vez se obtengan tres resultados consecutivos conformes, con al menos 24 horas de diferencia desde la toma de muestra.

Asimismo, deberá proporcionar un suministro alternativo de agua apta a la población para el consumo humano en tanto se mantenga la actual calificación, priorizando aquellos colectivos y colectividades que puedan considerarse vulnerables. En caso de que se opte por distribución móvil, deberá solicitarse el informe sanitario vinculante a la delegación territorial de Salud y Consumo.