La sección de delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación por el mensaje en la red social X (antes Twitter) que un usuario difundió sobre la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.

Según ha podido saber Europa Press, el ministerio público ha abierto estas diligencias a instancias de la Policía, entidad que le trasladó los insultos a Montes. La investigación, en manos de la delegada de la sección, la fiscal Susana Gisbert, se ha abierto por un delito de odio por razón de género y de edad.

Hace aproximadamente 15 días, un usuario realizó unos insultos a Montes por cómo iba vestida en el minuto de silencio celebrado en València en condena por un crimen machista de Villena.

En concreto, le espetó: «A la senyora major de fucsia algú li pot dir que no té ja edat de vestir com una madame de puticlub xungo de carretera?» («A la señora mayor de fucsia alguien le puede decir que no tiene ya edad de vestir como una madame de puticlub chungo de carretera?»), señalaba el usuario sobre la foto del minuto de silencio compartida en la cuenta de la Generalitat Valenciana.

La propia titular de Innovación anunció que iba a informar a la Policía de este mensaje por si esta acción fuera constitutiva de algún tipo de delito y lamentó que las mujeres sufren «de forma constante» este tipo de insultos, vertidos además «desde la cobardía del anonimato» de la red social.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, afeó los insultos y mostró su «desprecio» y llamó «cobarde» al tuitero. «La señora de fucsia se viste como quiere y es una mujer libre y de primera. Eres un cobarde y te escondes. Te desprecio».

Otros miembros del Consell igualmente reprobaron el comentario del usuario, como la titular de Medio Ambiente, Salomé Pradas: «Ni caso a este cobarde y machista querida Nuria @NuriaMontes Nadie es quien para decirte cómo vestir, o cómo vivir tu vida. A seguir igual, eres auténtica y maravillosa».

También la alcaldesa de València, María José Catalá, expresó su apoyo a la consellera: «Contigo @NuriaMontes y con tu libertad y saber estar. Contigo y con todas las mujeres que sufren este tipo de groserías. Sean de donde sean y voten a quien voten. En contra de los cobardes, los que insultan y los que tienen doble vara de medir en la defensa de la mujer. Basta ya».

La Policía puso en conocimiento de la Fiscalía este tuit y, tras ello, se han decidido abrir diligencias de investigación para depurar posibles responsabilidades penales, ha podido saber Europa Press.