El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acusado al Gobierno central de «paralizar» el trasvase Júcar-Vinalopó al «rechazar la reforma y arreglo urgente del embalse de San Diego, que es la clave». Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que el Ejecutivo llevará a cabo mejoras en las infraestructuras que lo requieran.

Así se han expresado ambos mandatarios este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras un acto del proyecto 'Alicante en línea para conectarlo todo' sobre infraestructuras ferroviarias en la provincia.

En concreto, Mazón ha acusado al Ejecutivo de «querer paralizar el trasvase Júcar-Vinalopó», ya que ha sostenido que «al rechazar la reforma y arreglo urgente del embalse de San Diego, que es la clave, el Gobierno de España vuelve a negar a la provincia de Alicante el agua que merece, el agua que necesita».

«Mientras desde la Generalitat Valenciana ya estamos, en tiempo récord, gestionando todas las obras del post-trasvase, más de 30 millones en los tramos 1 y 2 que van por buen camino y que se están ejecutando en tiempo récord, resulta que ahora no vamos a tener agua que transcurra por esas obras que estamos haciendo porque resulta que el Gobierno de España ha dicho que en el embalse de San Dego no se puede pasar el agua porque no la quieren reformar, porque no la quieren arreglar y porque no es prioritaria. Sin embalse de San Diego no hay Júcar-Vinalopó», ha aseverado.

En este sentido, ha sostenido que «negar el agua» a la Comunitat Valenciana «se está convirtiendo en el deporte favorito del Gobierno de España», así como «ningunear, despreciar y negar a la provincia de Alicante el agua que se merece». Además, ha añadido que paralizaron «26 veces, de manera política e injustificable, el trasvase Tajo-Segura».

«No aguantamos, no toleramos y no admitimos ni una sola excusa más. Lo que ha ocurrido con la respuesta del Gobierno a la urgencia del embalse de San Diego es impresentable. Es muy grave por reiterada y por embudo estratégico que se nos está generando con el agua. ¿Realmente el Gobierno de España quiere que tengamos agua?», ha cuestionado Mazón.

Al ser preguntada por estas declaraciones, Bernabé ha asegurado que el Gobierno irá «garantizando y mejorando aquellas infraestructuras que se tengan que mejorar» y ha sostenido que «si alguien puede decir que ha traído el agua del Júcar al Vinalopó y que ha hecho una inversión de más de 400 millones de euros en el trasvase Júcar-Vinalopó ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez».

Asimismo, ha apuntado que ahora es la Generalitat la que debe realizar las obras del post-trasvase, que «son las obras que dependen de ellos y que las tienen que hacer».

Bernabé también ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha trasvasado más agua, 1.300 hectómetros cúbicos, frente a los apenas 800 hectómetros cúbicos que trasvasó el Gobierno de Rajoy». «Dato mata a relato», ha aseverado.

Por otro lado, Bernabé ha criticado que Mazón hable de agua en un acto sobre infraestructuras, ya que a su juicio «de inversiones y de infraestructuras ferroviarias y viarias tampoco tiene mucho que decir».