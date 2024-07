Puente dice que "no hay ninguna decisión tomada" para la conexión del TAV con Navarra, actualmente "en fase de estudio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) con Navarra será una decisión que se tomará «cuando corresponda», ya que actualmente las dos posibilidades --Vitoria-Gasteiz (Álava) o Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa)-- se encuentran «en fase de estudio», por lo que «no hay ninguna decisión tomada». «En este momento sólo se están estudiando las distintas alternativas», ha reiterado.

En su visita al Centro Logístico de Jundiz, acompañado de representantes institucionales como la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García; el secretario de Estado del ministerio, Jose Antonio Santano; y la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia; Puente ha sido preguntado sobre la conexión de la Y vasca con Navarra después de que este pasado jueves afirmara que cree «más plausible» que se haga por Vitoria y no por Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa).

El ministro ha insistido este viernes que esta conexión se encuentra «en fase de estudio», por lo que «no hay ninguna decisión tomada», y ha señalado que «no es una decisión que en este momento sea crítica o urgente».

En este sentido, ha explicado que «ahora mismo la mayor urgencia es el tramo hasta Alsasua y todo el tramo hasta Castejón y Zaragoza». «Es el tramo que en este momento tenemos más claro y en el que todavía tenemos mucho trabajo por hacer», ha indicado.

Por ello, ha reiterado que la conexión de la Y vasca con Navarra será una decisión que se tomará «cuando corresponda» y ha subrayado que «no hay ninguna decisión tomada y en este momento sólo se están estudiando las distintas alternativas».

Preguntado por el plazo para adoptar esta decisión, el ministro ha subrayado que en la actualidad se están realizado los estudios hidrogeológicos, «en algunos casos con dificultades para abordarlos», y se están buscando «alternativas» como utilizar infraestructuras propias.

«Tenemos dificultades tanto con particulares como con ayuntamientos para hacer esos estudios. Vamos a intentar hacer esas catas hidrogeológicas en algunas infraestructuras propiedad del Estado para poder sacar alguna conclusión que nos ayude a tomar la decisión en el futuro», ha señalado.

Sobre la disposición del Ministerio para reunirse con las instituciones forales, Ósacar Puente ha asegurado que «el Ministerio siempre se reúne con todos los agentes del territorio». «Sea yo o el secretario de Estado, que es una persona muy conocida aquí en Euskadi y conoce muy bien la problemática del territorio, nosotros estamos siempre abiertos a reunirnos, a explicar las cosas y no hay ningún problema», ha añadido.

Respecto a los «parámetros clave» que se tendrán en cuenta para definir el trayecto, ha explicado que lo primero que estudiarán los técnicos son los condicionantes medioambientales, y también se analizarán los de carácter económico y de carácter operativo.

Postura de gizpuzkoa y álava

El secretario de Estado, José Antonio Santano, por su parte, ha insistido en que «no existe ninguna novedad con la toma de decisión de la conexión entre Euskadi y Navarra», y «entiende» las diferentes posturas que mantienen la Diputación de Gipuzkoa y la de Álava.

«Entiendo que cada Territorio puede y tiene derecho a defender de la manera que considere oportuno sus intereses, igual que el Ministerio está haciendo el análisis, yo creo que absolutamente objetivo y racional, y cuando esté terminado como ha dicho el ministro, esa es una comunicación que haremos», ha indicado.

Santano ha querido «transmitir tranquilidad porque no hay novedades», ya que se continúa con los estudios hidrogeológicos y «todavía quedan unos meses para poder tomar esa decisión» que se hará «con luz y taquígrafos, con plena transparencia, hablaremos como es lógico con todo el mundo con la información que vayamos teniendo».

Preguntado por las críticas desde la Diputación de Gipuzkoa, ha defendido que «realmente no hay ningún cambio de opinión», ya que ha reiterado que el Ministerio «está haciendo el estudio, que analiza las dos opciones, y por tanto, hasta que no se tome la decisión no hay ningún cambio».

«Como no se ha tomado tampoco antes ninguna decisión, es complicado decir que ha habido un cambio de opinión, lo que hay es un análisis de dos opciones, de dos posibilidades que llevan mucho tiempo encima de la mesa, y que todo el mundo sabe pues cuáles son las dificultades de uno y otro», ha añadido.

Además, ha señalado que hasta que los estudios, especialmente los hidrogeológicos, no estén terminados, no habrá una decisión definitiva. «No estamos avanzando en esas prospecciones precisamente por la dificultad de acceder a propiedad privada, no sólo a propiedades públicas», ha informado.

Esperar a los informes

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, por su parte, ha insistido en que «todavía no hay una decisión adoptada» y ha abogado por «esperar a que los informes completos del Ministerio se pongan en conocimiento de las instituciones que tienen que tomar la decisión, que son el Gobierno de España, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra».

«Espero que la decisión la podamos adoptar lo antes posible para que la conexión del Tren de Alta Velocidad con Navarra sea una realidad lo antes posible», ha señalado.

Respecto a las declaraciones de las últimas semanas desde las diputaciones y Gobierno central, ha subrayado que se trata de «opiniones» y ha insistido en que «es mucho más prudente esperar a tener todos los estudios encima de la mesa y poder encontrarnos los tres gobiernos para poder adoptar la decisión más adecuada en términos medioambientales, económicos y sociales».

«Creo que eso la ciudadanía tiene que saberlo: los gobiernos estamos para adoptar las decisiones que sean mejores en cumplimiento del interés general», ha subrayado.

Respecto a los plazos, ha reiterado que «dependerá de cuándo lleguen los informes definitivos» y ha defendido que «las decisiones complicadas hay que tomarlas con toda la información y con la mayor seguridad» porque se trata de «una inversión muy fuerte, que pagamos con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas».

Asimismo, ha subrayado que «la apuesta de país será la que se decida en su momento, con toda la información disponible» y será «una decisión de gobierno de País Vasco», por lo que no ha querido adelantar «cuestiones que todavía no están decididas».