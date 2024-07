El Gobierno de Aragón pide extremar las medidas de precaución ante las elevadas temperaturas

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha pedido extremar las medidas de precaución ante las elevadas temperaturas que se van a registrar este viernes y sábado en la comunidad autónoma.

«Mucha precaución, sentido común y autoprotección ante las temperaturas muy elevadas», ha subrayado Clavero, recordando al mismo tiempo que permanece activa la alerta roja por riesgo de incendios forestales en Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes, Clavero ha explicado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de nivel naranja este viernes en las zonas del valle del Ebro, centro y sur de Huesca y la Ibérica zaragozana, con el resto de la comunidad en nivel amarillo, una situación ante la que «queremos transmitir un mensaje de precaución» para que los aragoneses adopten medidas preventivas de autoprotección.

«Se deben prevenir los golpes de calor especialmente a las personas más sensibles y más vulnerables, como son las personas mayores y los niños, a quienes debemos mantener hidratados», ha advertido. También ha aconsejado evitar realizar actividades a pleno sol en las horas centrales del día y, para el conjunto de la población, seguir los consejos de autoprotección ante altas temperaturas.

Riesgo de incendios

El director general ha señalado, además, que muchas zonas de la comunidad se encuentran en nivel de alerta rojo por riesgo de incendios forestales y también en este caso «hay que extremar las precauciones» a todos los niveles: en labores agrícolas, en actividades en espacios naturales, porque con estas elevadas temperaturas el riesgo de provocar un incendio es muy alto.

Desde Protección Civil del Gobierno de Aragón se pide a todos los ciudadanos que sigan las recomendaciones de autoprotección y que, ante síntomas graves de afección por el calor o si ven humo o fuego en el monte, llamen inmediatamente al teléfono 1-1-2.

Como norma general, ante este tipo de situaciones desde Protección Civil se alerta también a alcaldes y presidentes comarcales de las zonas afectadas, ayuntamientos, comarcas, grupos operativos, actividades juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), grupos operativos, voluntarios de Protección Civil, Delegaciones Territoriales del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, se desaconseja hacer fuego en el bosque y no hay que arrojar colillas, cerillas o elementos que puedan provocar un incendio. No obstante, si se producen llamas pequeñas, hay que atacar por la base intentando apagarlo con agua o sofocarlo golpeando con ramas de árbol. Si no tiene agua, echar tierra de golpe sobre la base de las llamas.

Sofocado el fuego, se deben tapar las brasas y limpiar de ramas su alrededor. Si se puede controlar, se aconseja llamar al teléfono 112 y advertir a los habitantes de los alrededores. Por si fuera necesario escapar, se recomienda respirar por la nariz procurando cubrirse con un paño mojado nariz y boca y alejarse en dirección opuesta al fuego.

Consejos de autoprotección ante altas temperaturas

Toda la población es susceptible de sufrir trastornos ante las altas temperaturas, aunque hay grupos de personas que presentan mayor riesgo, como los mayores de 65 años; los bebés y niños hasta 5 años; las personas que realizan actividades que precisan de gran esfuerzo físico; y las personas con problemas de salud crónicos, intestinales, cardíacos, hipertensión, diabetes u obesidad.

Asimismo, se recuerdan algunos consejos de autoprotección ante altas temperaturas. En el hogar, se recomienda, durante el día, mantener las persianas y ventanas cerradas; ventilar por la noche, ya que durante el día se pueden usar ventiladores para aliviar ligeramente los efectos del calor, pero no son capaces de bajar la temperatura de la casa.

También conviene limitar todo lo posible la exposición al sol; beber agua sin esperar a tener sed; y evite las bebidas alcohólicas. Además, si se está tomando algún medicamento habitualmente, hay que consultar con el médico para que le recomiende la cantidad de líquido que puede tomar al día. Igualmente, hay que evitar comidas pesadas o calientes y consuma platos fríos, ensaladas y frutas.

En cuanto a la ropa, lo mejor es que sea ligera, no apretada y de colores claros, preferentemente de algodón y evite tejidos sintéticos. Utilizar alguna protección de la cabeza, como sombrero o gorra y aplicar con frecuencia crema de protección solar con factores de protección superiores a 30.

Ante los primeros indicios de exceso de calor, como calambres, irritación de la piel o quemaduras, agotamiento o temperatura corporal elevada, hay que buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado; tomar alguna bebida no alcohólica fresca y descansar. Si es posible, tomar un baño o ducha de agua fresca y póngase ropa ligera.

En actividades cotidianas, lo más recomendable es evitar actividades que exijan esfuerzo físico importante, aunque en caso de tener que realizarlas, se recomienda una hidratación previa bebiendo de dos a cuatro vasos de agua fresca cada hora. Las actividades conviene llevarlas a cabo en las franjas horarias en las que las temperaturas no son tan altas, como las mañanas o al atardecer.

Las bebidas que contienen sales minerales --isotónicas-- pueden ayudar a reponer las que se pierden con el sudor, siempre que no haya una contraindicación médica. En caso de sentir cansancio o mareos, lo mejor es interrumpir la actividad y tratar de ir a un lugar fresco o con sombra.

Para los mayores y niños, considerados grupos de riesgo, desde el Gobierno de Aragón inciden en la necesidad de animarles a tomar líquidos y observar la aparición de algún síntoma de deshidratación; también procurar que los niños no jueguen o realicen ejercicio expuestos al sol en las horas más calurosas.