Mazón acusa a Sánchez de perpetrar "un ataque a la libertad de prensa" y maquillarlo con "apariencia democrática"

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha acusado al presidente del Gobierno y jefe del PSOE, Pedro Sánchez, de perpetrar «un ataque a la libertad de prensa» con su plan de regeneración democrática, al tiempo que ha augurado que «serán suficientemente audaces para maquillarlo para darle apariencia democrática» porque «en eso sí los mejores».

Así se ha posicionado mientras Sánchez ha ofrecido este miércoles en el Congreso pactar una serie de medidas que ayuden a garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación para garantizar así una «información veraz» a los ciudadanos e impedir que haya partidos políticos que puedan «comprar» líneas editoriales.

Para Mazón, «las perspectivas no son nada buenas» atendiendo a las últimas intervenciones de Sánchez de que «quiere acabar con la prensa, con los jueces y con las opiniones políticas que no le gustan» y que «incluso quiere vincular el dinero de la publicidad instituciional a que le gusten o no los medios de comunicación».

«Va a ser el propio Gobierno quien decida quién es pseudomedio y quién no, quién es 'fake' y quién no», ha denunciado en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Tras afirmar que se teme «lo peor», ha sostenido que supone «un ataque a priori contra la libertad de prensa básica en una democracia con contrapesos y opiniones discrepantes». «Si es que nos deja el Gobierno», ha añadido.

Es algo que ha relacionado con medidas como la ley de amnistía y con que «cada vez que Sánchez ha anunciado que iba a hacer algo era para recortar libertades». «Las perspectivas son las peores posibles para la democracia», ha rematado.

Financiación

Por otro lado, respecto a la financiación autonómica y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado lunes, Mazón ha vuelto a urgir a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, a «asumir su responsabilidad» de poner un plan encima de la mesa para reformar el sistema, en lugar de «echar la culpa a las comunidades del PP» o al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

«Esto no va de que el partido en la oposición en el Congreso haga el trabajo del Gobierno», ha señalado, y se ha dirigido a Montero y a Sánchez como «los que han dejado que esto (el sistema) caduque».

En cualquier caso, ha subrayado que la financiación «no es un juego de esgrima entre las comunidades del PSOE y el PP», por lo que ha instado a centrar el debate en que se trata del dinero destinado a los servicios públicos sin «jugar a la política» con ello.

También ha vuelto a criticar la posibilidad de una financiación singular para Catalunya como «algo extraordinariamente, injusto e insolidario que se carga la progresividad». «Ahora tenemos a un PSOE que dice que los que más tienen, tienen que pagar menos. Se lo hemos escuchado a Illa, que ya parece una sucursal del independentismo», ha apuntado sobre el líder del PSC, Salvador Illa.