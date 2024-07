Rovira promete seguir la senda de "eliminar ideología" en Cultura: "Tiene que ser de todos y para todos"

El conseller José Antonio Rovira, que suma el área de Cultura al departamento que ya encabezaba de Educación, Universidades y Empleo, ha prometido continuar la senda de «eliminar la ideología en el ámbito cultural» con el mismo objetivo que su predecesor, el exvicepresidente Vicente Barrera. «La cultura tiene que ser de todos y para todos», ha aseverado, y ha prometido defender «las señas de identidad» valencianas.

Rovira (PP) ha recogido la cartera de Barrera (Vox) en un acto en la sede de la hasta ahora Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte. Esta última área pasa a depender del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha asistido al traspaso de poderes junto al resto de consellers y ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento al exvicepresidente.

En su intervención, el nuevo conseller de Cultura ha coincidido en dar las gracias a su predecesor «y amigo» Barrera por el «duro» trabajo desarrollado durante el último año. «Para mí es un orgullo que me hayas dado tú la cartera de Cultura», ha manifestado dirigiéndose al exvicepresidente.

«La cultura es un bien común que nos identifica como pueblo por los valores, las tradiciones y el rico patrimonio cultural», ha reivindicado Rovira, quien ha bromeado que es «un enamorado de las piedras» y ahora «por fin» puede tener «un palacio», el de Valeriola que es sede del departamento.

De cara al futuro, se ha comprometido «con todos los valencianos» a defender «nuestra cultura y nuestras señas de identidad», para lo que ha destacado que contará con «el excelente equipo» capitaneado por la secretaria autonómica Pilar Tébar y los directores generales Miquel Nadal y Marta Alonso, «tres personas excelentes».

«Si uno de los retos que me marqué en educación fue eliminar la ideología, en el ámbito cultural, vamos a trazarnos el mismo objetivo: eliminar la ideología de la cultura, que tiene que ser de todos y para todos (...) Vamos a procurar impulsar políticas culturales que preserven y promocionen nuestra cultura que nos identifica como valencianos», ha enfatizado, y ha puesto como ejemplo que ayer su departamento aprobó «cuatro centros de educación especial en dos ayuntamientos gobernados por el PP y otros dos por la izquierda».

Además, Rovira ha agradecido la confianza depositada en él para Cultura por el 'president' de la Generalitat y ha mostrado su confianza en poder corresponderle «a él y a los valencianos como se merecen».

Por su parte, el exvicepresidente y exconseller Vicente Barrera ha asegurado que se va «de imprevisto», de la misma forma en la que llegó hace un año, «con poco bagaje y teniendo muchas asignaturas pendientes por aprender». "Llegué sin esperarlo y me voy también sin esperarlo

--ha señalado--. Lo he hecho mejor o peor, pero os aseguro que me he dejado la vida".

El resto de su discurso lo ha dedicado a mostrar una «eterna gratitud» a Mazón, que ha indicado que fue, junto al líder de Vox, Santiago Abascal, quien le «puso aquí». «Siempre he dicho que creo que es un grandísimo presidente, una grandísima persona y un gran caballero», ha manifestado dirigiéndose al 'president'.

«Carlos, muchísimas gracias. Has sido una persona que no solo ha dirigido su barco, sino que también ha sido un leal socio de gobierno que nos ha ayudado siempre que ha podido y en lo que hemos necesitado», ha proclamado.

Barrera ha extendido el agradecimiento a todos los miembros del Consell, con los que cree haber «trabajado fenomenal, con una lealtad absoluta» y haber hecho «una amistad para toda la vida». «Nos hemos sentido apoyados, ayudados, respaldados y comprendidos», ha alabado, recordando este año «inolvidable».

Respecto a Rovira, ha manifestado su «tranquilidad» de que Cultura «queda en muy buenas manos», además de subrayar que aprecia, respeta y admira tanto al conseller como a la «gran secretaria autonómica que va a saber dirigir este barco y llevarlo al puerto que merece». Finalmente, se ha fundido en un abrazo con Mazón.