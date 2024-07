El nuevo conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pescar, Miguel Barrachina, ha recibido este martes oficialmente la cartera bajo el compromiso de «poner el agua al servicio de los agricultores» y ha realizado un llamamiento a todo el sector primario para «dar esa batalla juntos» .

El traspaso de cartera se ha celebrado este martes tras la toma de posesión del nuevo Consell, después de la ruptura del acuerdo de gobierno entre PP y Vox. El conseller saliente, José Luis Aguirre (Vox), ha pasado el testigo a Barrachina en un acto presidido por el jefe del Consell, Carlos Mazón, en el que ha estado arropado por el resto de miembros del gobierno valenciano.

Barrachina ha expuesto en su intervención, en alusión a la inclusión de las políticas de agua en esta Conselleria, que «es un auténtico delito de lesa patria permitir que nuestro agua en Valencia, en Alicante o en Castellón se pierda mientras millones de árboles mueren de sed».

El nuevo conseller ha defendido que todos los sectores productivos son importantes pero «solo hay uno que es el esencial», el agrícola, ganadero y la pesca, que «nos da de comer a todos y, además, depura con su impacto» las emisiones que proceden de la industria o la movilidad.

Asimismo, ha asegurado que «la gente del campo sabe luchar» y se ha referido a problemáticas como «el infierno fiscal», la fauna salvaje que destroza campos y el «agua políticamente recortada». El motivo por el que un agricultor no abandona su campo, ha señalado, es «porque lo labró con su padre» y esa transmisión de valores es indispensable«. Así, ha calificado a los profesionales del sector primario como »héroes de lo cotidiano".

Por su parte, el conseller de Agricultura saliente, José Luis Aguirre, ha reconocido que le «hubiera gustado mucho hacer mucho más» en la Conselleria porque había «muchos proyectos en marcha» pero «la estrategia política de los partidos que pactaron ha hecho que quien me encomendó esta ilusionante misión haya decidido que ahora me retire y que no pueda terminar de desarrollar todos estos proyectos o cosechar el fruto de nuestros esfuerzos». «Ha sido demasiado corto pero por lo visto no era posible más», ha lamentado.