Otegi dice que no se alegra de la victoria de España porque "no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que «nunca» se alegrará de las victorias de la selecciones de España porque «no es mi selección, no es mi rey y no es mi himno», y porque, además, el Estado español «niega a los jugadores vascos la opción de jugar con la selección vasca».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, a pesar de ser aficionado al fútbol, no vio la final de la Eurocopa jugada en Berlín este pasado domingo, en la que España venció a Inglaterra por 2-1, porque «no me veía representado en ese partido».

«Algunos creen que somos antiespañoles, pero yo lo que quiero es plantear otra reflexión, y es que los jugadores vascos no tiene opción de jugar con la selección vasca porque el Estado español nos niega eso a los vascos. Niega a Euskal Herria tener representación internacional en los deportes, es decir, estamos ante una prohibición, y, por lo tanto, nunca me voy a alegrar cuando ganan España o Francia. No es mi selección, no es mi rey y no es mi himno. No me siento representado ni por Francia ni por España», ha asegurado.

En este sentido, ha indicado que, a pesar de que «no soy muy proinglés», Inglaterra «tiene una diferencia» respecto a España y Francia, y es que «deja jugar a Escocia, Gales e Irlanda, acepta que Escocia vote y reconoce la autodeterminación de Irlanda». «Hay una pequeña diferencia», ha añadido.

Además, y ante el hecho de que los goleadores de España en la final de la Eurocopa fueran un navarro y un guipuzcoano, Otegi ha dicho que se alegra por ellos, pero que «metieron los goles con la selección española». Así, ha manifestado que «podemos engañarnos a nosotros mismos con el famoso Basque Team, diciendo que, de alguna manera, los vascos vamos a las Olimpiadas como vascos».

«Pero no, los vascos tenemos prohibido acudir a las Olimpiadas como vascos, y, por lo tanto, cuando subimos al cajón, nos ponen el himno y la bandera de España. Puedo respetar la trayectoria de cada uno en su carrera profesional, pero no me engaño a mi mismo. Ayer dos jugadores vascos metieron los goles, muy bien, pero lo que pasará a la historia es que ganó España», ha lamentado.

"desnacionalización"

Asimismo, el coordinador general de EH Bildu ha considerado que existe la necesidad de «abrir un espacio para la reflexión» entre los vascos porque, en su opinión, «nos encontramos ante un galopante proceso de desnacionalización».

Otegi ha asegurado que, tanto en el deporte como en otros ámbitos, los vascos «no tenemos derecho a elegir porque España y Francia nos lo prohíben», y que esa reflexión es la que quiere poner encima de la mesa, «sin dramatismos y sin sacar las cosas de contexto».

«El mundo es mucho más y está mucho peor que el fútbol, pero me gustaría señalar que los vascos tenemos la necesidad de abrir un espacio para la reflexión, porque nos encontramos ante un galopante proceso de desnacionalización, y a este pueblo le ha llevado años e incluso diría que siglos proteger su identidad», ha destacado.

El dirigente soberanista ha insistido en que no pretende «dramatizar» con la cuestión, porque «en Euskal Herria hay muchos que se sienten españoles, que quieren a la selección española y se alegran de que gane», pero que hay «una diferencia» que es que «ellos nos prohíben jugar con la nuestra».

«Nosotros no les prohibimos a los españoles jugar con su selección. Esa es la diferencia. Por lo tanto, para mucha gente sus celebraciones suponen una humillación, por una simple razón, y es que tú a mi me prohíbes jugar con la mía, y eso no es democátrico», ha asegurado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el hecho de que el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, permitiera instalar pantallas gigantes en la capital navarra para ver la final de la Eurocopa, en una decisión que «seguramente no habrá sido de su gusto», debido a que en una comisión municipal se aprobó por mayoría, y se ha preguntado «si ellos respetarían la mayoría por la selecciónn vasca» que existe en el Parlamento vasco.

«Ellos que son tan demócratas y fervientes defensores de los derechos humanos y de la libertad, ¿lo respetarían? Es la reclamación mínima que habría que hacer», ha concluido.